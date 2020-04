SERIE D - I crèmisi, ancora imbattuti dopo quattro turni, dividono la posta in palio nel match giocato al Carotti. Sullo 0 a 0 Rossi para un rigore a Cruz Pereira

Il Tolentino resta imbattuto dopo quattro giornate nel campionato di Serie D. Questa volta esce indenne dal Carotti di Jesi, dove in seguito al vantaggio di Di Domenicantonio (rigore nella ripresa) pregustava anche odore di vittoria. Il botta e risposta è immediato e il neoentrato Damiano fissa l’1-1 finale. Nel primo tempo, invece, l’estremo portiere crèmisi Rossi si esalta parando un rigore a Cruz Pereira. Un buon punto in vista del doppio impegno ravvicinato: mercoledì alle 19 la Coppa Italia al Della Vittoria contro il Cannara, domenica prossima sempre a Tolentino contro il Vastogirardi in campionato. La cronaca. In avvio Villanova squilla un paio di volte: prima Rossi manda sopra la traversa con un plastico intervento, poi la sfera termina alta. Al 22′ punizione di Di Domentintonio per Tortelli che di testa per poco non insacca. Quattro minuti dopo l’episodio che potrebbe rompere l’equilibrio. Presunto fallo di mano in area di Labriola, Rossi rimedia intercettando il rigore di Cruz Pereira. Il Tolentino non approfitta dell’errore e sbaglia una clamorosa ocasione con Palmieri (servito da Di Mastromonaco) a tu per tu con Anconetani. Nella ripresa i crèmisi crescono e si portano in vantaggio al 19′. Palmieri viene strattonato in area, dagli undici metri Di Domenicantonio firma lo 0-1. Il Tolentino sfrutta gli spazi e al 22′ non approfitta di un buon contropiede, Palmieri calcia debole e il portiere locale devia in angolo. Dal corner Di Domenicantonio tira a girare ma la sfera torna sui piedi dei giocatori della Jesina: il neoentrato Damiani anticipa Rossi e realizza l’1-1. Nel finale entrambe le squadre hanno falliscono un tentativo per parte e il risultato rimane inchiodato sul pari.

Il tabellino:

JESINA: Anconetani, Di Gennaro (20′ s.t. Damiano), Ciurlanti (14′ s.t. Maggioli), Errico, De Lucia, Marini, Paialunga, Ballardini, Cruz Pereira, Villanova, De Rose (20′ s.t. Tomassini). A disp.: Santarelli,, Nacciarriti, Garbuglia, Telloni, Verruschi, Barchiesi. All.: Manuelli

TOLENTINO: Rossi, Laborie, Ruggeri, Lupo (40′ s.t. Severoni), Viola, Labriola, Mastromonaco, Tortelli (25′ s.t. Strano), Di Domenicantonio (38′ s.t. Capezzani), Cicconetti (25′ s.t. Cerolini), Palmieri (27′ s.t. Minnozzi). A disp.: Bucosse, Kamana, Bonacchi, Massaroni. All.: Mosconi.

TERNA ARBITRALE: Stabile di Padova (Castagna di Verona – Giangregorio di Padova)

RETI: 19′ s.t. Di Domenticantonio (rig.), 23′ s.t. Damiano