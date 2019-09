MACERATA - L'associazione Penelope Marche, in collaborazione con la prefettura, ha parlato di procedure e norme nei casi di chi sparisce. L'ultimo episodio quello di Cristian Genova

Persone scomparse, corso dell’associazione Penelope Marche per le forze dell’ordine. L’associazione, che si occupa di aiutare le famiglie degli scomparsi ha organizzato il corso insieme alla prefettura. E ieri, all’auditorium dell’Università di Macerata ha aperto i lavori proprio il prefetto, Iolanda Rolli, che ha illustrato il ruolo delle istituzioni e della prefettura quando scatta una denuncia di scomparsa. Il prefetto è deputato all’adozione del Piano provinciale ricerca scomparsi, che nel Maceratese è attivo da diversi anni. La pianificazione, ha sottolineato il prefetto, ha un’articolazione organizzativa che prevede la costituzione di un’unità di ricerca locale, costituita da personale delle forze dell’ordine, vigili del fuoco, sindaco, della polizia locale, della Protezione civile.

Il prefetto ha ricordato il recente caso di scomparsa del giovane civitanovese di 35 anni (Cristian Genova). Ha evidenziato l’importanza del ruolo dell’Associazione Penelope che riveste come supporto ai familiari che si trovano a vivere il dramma della scomparsa. A prendere successivamente la parola la presidente dell’associazione territoriale Penelope Marche onlus, Giorgia Isidori, che ha ricordato il proprio caso di scomparsa (il fratello Sergio, quando aveva 5 anni) e le criticità nei riguardi di chi ha condotto le indagini. Ha illustrato il cammino dell’associazione dal 2002 sino ad oggi e le battaglie portate avanti, citando le proposte normative avanzate al Parlamento, le criticità riscontrate quando l’operatore di polizia prende una denuncia di scomparsa. E’ stato citato il dato regionale che si attesta a 750 persone ancora da ritrovare (dato aggiornato al 30 giugno 2019) e quello provinciale ove risultano 14 persone di cui non si ha notizia. Dal dato provinciale si evidenzia come siano più i minorenni maschi scomparsi rispetto alle femmine. A chiudere i lavori l’avvocato Marco Vannini, vice presidente regionale della onlus che si è soffermato su aspetti legali e normativi. Il legale ha evidenziato l’importanza dell’approccio culturale riguardo alla denuncia che viene presa dall’operatore di polizia. Ancora c’è chi concepisce una scomparsa come “allontanamento volontario”. Quella dell’allontanamento volontario è una battaglia che l’Associazione Penelope da tempo sta portando avanti al fine di cambiare un modus operandi ancora in uso. Vannini ha spiegato che la normativa prevede che è data facoltà a chiunque, non solo ai familiari, di sporgere denuncia. E ha ricordato che dal 2016 si può effettuare una segnalazione telefonica in merito alla scomparsa e che la denuncia deve essere formalizzata entro le 72 ore, pena la revoca automatica dalla banca dati.