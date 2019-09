BOLLETTINO di allerta meteo diramato per la giornata di domani dalla Sala operativa della Protezione civile delle Marche

I temporali e un brusco calo delle temperature stanno per spazzare via questo ultimo scorcio di estate. La sala operativa della Protezione civile delle Marche ha emesso oggi un bollettino con un messaggio di allerta per temporali, valido dalle 12 alle 24 di domani 18 settembre. L’arrivo di aria fredda proveniente dalla Russia porterà infatti con il vento anche pioggia e rovesci. La perturbazione inizierà ad attraversare l’Italia dal nord al centro, transitando anche sul versante adriatico. Dopo l’ondata di caldo di questi giorni, la fase temporalesca creerà inoltre escursione termica facendo scendere le temperature di diversi gradi prima del prossimo week end, quando le condizioni del tempo dovrebbero tornare a stabilizzarsi ma senza l’afa, ormai un ricordo della bella stagione.