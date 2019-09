ARMA - Dal 30 settembre assumerà la guida del Nucleo investigativo del comando provinciale di Chieti

Lascerà Civitanova da Tenente Colonnello il comandante della Compagnia Carabinieri Enzo Marinelli. Da questa mattina una nuova stella è stata appuntata sulla divisa del comandante che ha ottenuto la promozione a Tenente Colonnello a pochi giorni dal suo congedo dalla città. Al comando della Compagnia dall’8 settembre del 2014, dal 30 settembre Marinelli assumerà la guida del Nucleo investigativo del comando provinciale di Chieti. Un nuovo prestigioso incarico per il Tenente Colonnello che a Civitanova ha messo in atto in 5 anni una corposa azione di prevenzione e contrasto della criminalità. Ieri i saluti ufficiali per il trasferimento dinanzi al generale di brigata Fernando Nazzaro comandante regionale Marche.