LA GARA si è svolta al Conero Club ed è stata organizzata dagli amici dei due civitanovesi, appassionatissimi dello sport e venuti a mancare l’anno scorso a poche settimane di distanza l’uno dall’altro

Da lassù certamente loro avranno seguito con attenzione i “colleghi” golfisti non risparmiando applausi, suggerimenti tecnici e magari qualche sfottò. Al Conero Golf Club di Sirolo si è disputato il primo Memorial Sergio Nicolai e Antonio Recchioni, due civitanovesi molto conosciuti, appassionatissimi di golf, venuti a mancare l’anno scorso a poche settimane di distanza l’uno dall’altro. La Louisiana a coppie è stata vinta da Renzo Corvaro e Stefano Olivieri. Al secondo posto Gianluca Malagrida e Antonio Donadio.

Alla consegna della coppa, che sarà messa in palio ogni anno, con una cerimonia densa di affetto e commozione, hanno presenziato Orietta Antinori e Laura Recchioni, moglie e figlia di Antonio, e Laila Antinori, moglie di Sergio, con i figli Arianna e Andrea. A ricordare Antonio Recchioni, notissimo insegnante civitanovese, uomo di profonda cultura, impegnato con totale spirito di servizio anche in politica, e Sergio Nicolai, informatore scientifico, infinita passione anche per il tennis, è stato Adolfo Recchioni fratello di Antonio anche lui naturalmente assiduo frequentatore del green. Ad Antonio Recchioni si deve anche la diffusione del golf a Civitanova. Un pioniere di questo sport, si può dire. Lui infatti è stato uno dei primi civitanovesi ad appassionarsi a questo sport, a praticarlo a Sirolo e a promuoverlo. A ricordare le figure dei due civitanovesi, rimasti nel cuore di tanti concittadini, è stato anche Franco Badiali il quale ha sottolineato come fu proprio l’insegnante civitanovese a introdurlo al Conero Golf Club e a fargli da mentore. Una cerimonia come detto molto commovente ma anche nel segno dello spirito sportivo più puro.