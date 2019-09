CIVITANOVA - Parte la tre giorni dedicata al mondo della bicicletta e alla scoperta del territorio su due ruote. Modifiche a sosta e circolazione: centro blindato

di Laura Boccanera

«Civitanova va vissuta da un altro punto di vista, attorno al mondo della bicicletta e del turismo lento». Una sfida che parte a settembre dal Lido Cluana con l’inaugurazione del primo Bike festival, 3 giorni dedicata al mondo della bicicletta e alla scoperta del territorio su due ruote. L’assessore allo sport Maika Gabellieri ha esordito così al taglio del nastro della kermesse che si è svolta oggi pomeriggio al Lido Cluana. Presenti i soggetti attuatori dell’event, il consorzio Noi Marche, Bike Life, BioCycle Sibillini, Cna e regione Marche. Al taglio del nastro erano presenti anche il consigliere regionale Francesco Micucci, il funzionario regionale Alberto Mazzini, Mauro Fumagalli, Stefano Marchegiani, Marco Scarponi, Giulietta Pagliaccio e alcuni amministratori dei comuni aderenti tra cui Reano Malaisi sindaco di Montecosaro e da sempre ciclista. «La ciclovia adriatica è un progetto ambizioso – ha detto Micucci – sono stati chiesti fondi ministeriali e europei per collegare tutta la costa marchigiana e stiamo facendo davvero un buon lavoro di cui vedremo presto i risultati. Un plauso agli organizzatori di questo primo festival del bike nelle Marche, che mi auguro possa aprire una finestra su questo mondo, anche a chi non è esperto di ciclismo». A confermare il fermento in questo settore, il funzionario Mazzini, che ha fornito alcuni dati sulle nuove strutture ricettive e sulla formazione delle nuove figure professionali. Dopo i saluti delle autorità il programma è proseguito con l’apertura dei lavori del convegno che ha affrontato i temi del turismo lento, dei cambiamenti climatici e del rispetto stradale per il ciclista. Ospite Marco Scarponi presidente della Fondazione Michele Scarponi. Domenica pedalata collettiva in città e sui Sibillini.

Per l’occasione cambia anche la viabilità. Il programma prevede alle 10 la partenza dei cicloturisti su due percorsi: uno urbano di 10 chilometri dentro Civitanova e una di 90 fino a Sarnano. Entrambe le partenze sono previste alle ore 10. Tutto il centro sarà chiuso dalle 8 alle 20. Queste le vie e i divieti specifici: divieto di transito e di sosta in corso Umberto dall’intersezione con via Zara fino a via Buozzi. Via Buozzi interdetta nel tratto da via Trieste. Chiusa Piazza XX Settembre, vialetti nord e sud, via Vela (tratto via Mazzini -piazza), Via Duca degli Abruzzi, Via Matteotti (intersezione vialetto sud – via Duca degli Abruzzi), Corso Vittorio Emanuele (da via Vela via Mazzini). Nei tratti delle vie comprese tra Corso Umberto I°, Piazza XX Settembre, Corso Vittorio Emanuele, Vialetto Sud, Viale Matteotti, Via Duca Degli Abruzzi la sosta è consentita mentre è vietato il transito di tutti i veicoli. Divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati anche in via Zara, corso Dalmazia nel tratto tra via Duca Degli Abruzzi e Vialetto Nord, via Cavour lato Sud, in Via Ciro Menotti, in via Venezia, nel tratto tra via Trieste a corso Vittorio Emanuele. Divieto di transito nel sottopasso Castellaro nella corsia di accesso al Corso, deviazioni a San Marone, in via Cecchetti, in via Cavour, Mazzini e Trieste. Occhio anche alle modifiche per gli autobus. Il capolinea dei bbus urbani ed extraurbani è a San Marone in via Santa Rita. L’accesso alla stazione dovrà avvenire esclusivamente da via Marconi.