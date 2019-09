UNA SERATA all’insegna del divertimento e del buon cibo per gli ospiti delle case di riposo di Loro Piceno e Mogliano

Gli anziani delle case di riposo di Loro Piceno e Mogliano, gestite dalla cooperativa sociale Pars, hanno festeggiato la fine dell’estate. Una serata all’insegna del divertimento e di una buona grigliata, condita con musica e sorrisi. La cena è stata organizzata dall’equipe responsabile della Pars, insieme al comitato festeggiamenti di Petriolo, che si è occupato della brace, e della “Cocolla di Mogliano”, che ha allietato la festa con canti e balli popolari. «E’ stata una splendida serata – racconta la referente Pars Silvia Cruciani -. Nonostante fosse rientrata la mattina stessa da un viaggio in Sicilia, l’associazione “La Cocolla di Mogliano” si è impegnata ad animare la festa con la musica che piace tanto ai nostri anziani. Ne è nata un’atmosfera di gioia, a partire dalla cena».

«L’odore della carne alla brace – prosegue Cruciani – era così inebriante che i nostri anziani si sono tutti seduti a tavola con l’acquolina in bocca, pronti ad assaporare il gusto della carne cotta come vuole la tradizione. Molti dipendenti hanno portato con sé figli e nipoti: è stato molto bello vederli girare fra i tavoli, portano sempre una ventata di allegria ai nostri ospiti. Un particolare ringraziamento al sindaco di Loro Piceno Robertino Paoloni, Gilberto Taccari, consigliere comunale, e Ilenia Marcattili, assessore di Mogliano, che nonostante i loro impegni hanno partecipato con gioia alla cena». A fine serata, la Pars ha ringraziato i suoi operatori, i ballerini e suonatori della “Cocolla”, il comitato festeggiamenti di Petriolo, la Cantina Saputi, per il vino offerto, e la ditta Farroni, per aver messo a disposizione parte del materiale per preparare la tavola.