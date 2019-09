CIVITANOVA - Dalle 10 alle 15,30 medici, infermieri e operatori sanitari, coadiuvati dai volontari dell’associazione "Macerata soccorso" e Protezione civile, impegnati nell'iniziativa organizzata dal Lions con il patrocinio dell'Asur Marche

Prostata, pap test, visita a naso e orecchie. La prevenzione scende in piazza e la medicina con le sue specialità incontra i pazienti. Domenica 15 settembre, in piazza XX Settembre arriva “Ospedale in piazza”, 5 ore (dalle 10 alle 15,30) con medici, infermieri e operatori sanitari, coadiuvati dai volontari dell’associazione “Macerata soccorso” e Protezione civile. L’iniziativa è organizzata dal Lions, club Civitanova Host, con il patrocinio dell’Asur Marche. «E’ un’opportunità che vogliamo offrire alla cittadinanza – ha spiegato il presidente Lions Marco Boccaccini – di avere un contatto diretto con l’ospedale di zona e le eccellenze di sei reparti ospedalieri che non tutti conoscono. La prevenzione primaria è fondamentale e domenica si potranno avere tutte le informazioni necessarie insieme ai consulti medici, nel pieno rispetto della privacy». Molte le specialità presenti per effettuare diverse misurazioni: allergologia (consulenza alimentare e punture insetti), otorino (visita occhio, naso), ostetricia (informazioni alle future mamme), ginecologia (visita con ecografo), chirurgia (simulatore intervento con videolaparoscopia) e urologia (analisi esami psa precedentemente effettuati).

I cittadini potranno ricevere tanti consigli utili informarsi contando su esperti del settore a loro disposizione, senza dover ricorrere alle informazioni in voga sui social. La dottoressa Daniela Corsi, primario anestesia e rianimazione ospedale Civitanova, ha spiegato il messaggio che è alla base dell’iniziativa, che è quello avviare alla prevenzione e nel contempo far conoscere la realtà sanitaria locale, in grado di dare sempre le risposte necessarie, anche nelle emergenze. Da parte del direttore Alessandro Maccioni un ringraziamento al personale sanitario dell’ospedale e agli amministrativi che seguono le pratiche che portano investimenti. «Civitanova ha un’ospedale vivace ed è una città che non si ferma – ha detto il direttore Maccioni – Nessuno pensa a smantellare nulla: gli investimenti ci sono, sia a livello di strumentalizzazioni come la nuova tac, risonanza magnetica e climatizzazione, sia sul personale, con i nuovi primari che arriveranno dopo i concorsi, sia con la riorganizzazione dei reparti che renderà più funzionale l’accesso alle cure, come lo spostamento al terzo piano di allergologia, e il nuovo piano per oncologia. Tutti segnali che non stiamo retrocedendo, nonostante si prosegua nel progetto di quello che preferisco chiamare il nuovo ospedale e non ospedale unico. Piena sintonia e dialogo col sindaco Ciarapica, con il quale mi confronto continuamente con toni pacati». «Un plauso all’Asur Marche e al Lions club per questa bella ed utile iniziativa – ha commentato il sindaco Ciarapica – attraverso la quale si vuole sensibilizzare uomini e donne a fare prevenzione e a prendersi cura di sé, in modo da intervenire prima che arrivino problemi seri di salute».