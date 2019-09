ACQUISTO - L'attaccante partenopeo, classe 1979, vestirà per la terza volta la casacca del club, questa volta in Serie D

La Sangiustese comunica che è tornato a vestire per la terza volta in carriera la casacca rossoblù l’attaccante Raffaele Cerbone. Partenopeo classe 1979, sin dallo scorso 18 luglio il bomber era aggregato al ritiro ed insieme ai ragazzi di mister Senigagliesi aveva affrontato con grande impegno e dedizione tutte le sedute di allenamento, anche quelle congiunte, confermando in ogni occasione le doti di pericolosità e abnegazione che ne avevano sempre contraddistinto il curriculum. Cerbone aveva infatti già militato con la maglia della Sangiustese in due occasioni: al suo arrivo nelle Marche, poco più che diciottenne, per cinque stagioni dal 2000 al 2005, tra Serie D ed Eccellenza, ed, in anni più recenti dal 2014 al 2017 con la rinata società rossoblù in Promozione ed in Eccellenza. Ben 93 i centri messi a segno con la casacca dei calzaturieri. In mezzo alle due esperienze e fino alla scorsa stagione, caterve di reti in ogni dove ed un comportamento sempre ineccepibile per un giocatore dalla mentalità e dalla costanza fuori dal comune, doti che davvero poco hanno a che fare con il dilettantismo.

Crevalcore, Castelfranco, Crespellano, Monturanese, Sasso Marconi, Folgore Falerone, Castelfidardo, Vis Macerata, San Marco Servigliano Lorese ed Osimana le casacche vestite, sempre con un unico comune denominatore: il gol (più volte oltre 15 le marcature stagionali). Il rapporto di stima reciproca sempre proseguito in questi anni ha portato in questi giorni la società rossoblù a rinnovare la fiducia a bomber Cerbone, ritenuto utile al progetto del presidente Tosoni. «È dall’inizio della stagione che Raffaele fa parte del nostro gruppo. Abbiamo deciso in questi giorni di chiedergli di proseguire questa stagione con noi – afferma il dg Cossu – anche perché oltre ad essere un giocatore perfettamente integro ed utile alla causa, è anche un è un uomo di altissimo profilo. Noi siamo una squadra giovanissima. Raffaele, vista la sua esperienza e il suo carattere, ci sta dando e ci darà ancora di più una grande mano a far crescere sia tecnicamente che moralmente i ragazzi più giovani. Professionisti come lui non si trovano in queste categorie. Cerbone arriva a completare il nostro reparto avanzato che aveva bisogno di una pedina in più. Siamo sicuri che potrà essere di esempio per tutti».

«Sono emozionato e felice – commenta Cerbone – di tornare a vestire questa maglia alla quale mi legano ricordi indelebili. I compagni e l’intera società mi hanno accolto sin da subito alla grande facendomi sentire sempre parte integrante del gruppo. Non vedo l’ora di ripagare la fiducia. Sin da queste prime battute è evidente che si sta lavorando nel modo giusto e che la strada intrapresa è positiva. Da parte mia, come ho sempre fatto, verserò fino all’ultima goccia di sudore per la nostra causa, grato per la stima del presidente e di tutto lo staff».