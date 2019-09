MACERATA - Riunione con prefetto, forze di polizia e Comuni in vista dell'inizio delle lezioni previsto per il 16 settembre

Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza in vista della riapertura delle scuole prevista per il 16 settembre. La riunione si è svolta stamattina in prefettura, presieduta dal prefetto Iolanda Rolli. Hanno partecipato i vertici territoriali delle forze di polizia, e con propri rappresentanti: la Provincia, i comuni di Macerata, Camerino, Cingoli, Civitanova Marche, Corridonia, Morrovalle, Recanati, Porto Recanati, Potenza Picena, San Severino, Tolentino e Treia, l’Ufficio scolastico regionale e quello provinciale. Nel corso della riunione il prefetto ha ribadito la massima attenzione per la scuola, struttura portante della società in quanto ambiente formativo fondamentale per promuovere valori aggreganti ed inclusivi e luogo insostituibile nell’educazione dei giovanissimi alla cittadinanza attiva. Ha ricordato la rilevante attività di formazione e prevenzione quotidianamente svolta dall’Ufficio scolastico evidenziando l’importanza delle progettualità programmate in vista dell’apertura del nuovo anno scolastico. Ha ringraziato le forze di polizia per le attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti che, in attuazione della direttiva ministeriale “Scuole sicure”, sono state messe in campo nell’ultimo anno sottolineando il permanere, per il buon esito delle azioni future, della più ampia condivisione di intenti tra tutti gli attori istituzionali del territorio chiamati, ciascuno nel proprio ambito di competenza, a prevenire ogni possibile situazione di rischio. Nel corso della riunione è stato dato rilievo alla necessità di stringere un’alleanza tra tutti i soggetti della società, siano essi singoli o collettivi, pubblici o privati, per rendere sempre più la scuola luogo privilegiato di crescita personale e spazio sociale di partecipazione e condivisione dei valori fondamentali. In questo contesto, il prefetto ha sottolineato come risulti fondamentale il ruolo che possono svolgere le polizie locali, in collaborazione, con le forze di polizia. Ha ricordato ai responsabili dei Comuni come sia importante una presenza sul territorio e ha ringraziato per la disponibilità e per le assicurazioni ricevute. In chiusura il prefetto, ha assicurato costanza di impegno nella prevenzione e nel contrasto oltreché dello spaccio e consumo di stupefacenti anche degli altri fenomeni di dipendenza sia attraverso azioni di presidio e di controllo degli istituti scolastici e dei siti più a rischio, sia attraverso la promozione di iniziative educative e formative specifiche. Ha nuovamente ribadito il valore aggiunto del lavoro di squadra, ha ringraziato tutti i partecipanti per i contributi portati al tavolo che sarà riconvocato nei prossimi mesi per verificare gli esiti delle azioni messe nel frattempo in atto.