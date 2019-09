TOLENTINO - Il 10 settembre 2018 veniva riaperto il sipario più importante della città, dopo l'incendio che aveva distrutto gran parte della struttura

Lo scorso 10 settembre 2018, dopo un complesso lavoro di restauro e ristrutturazione, lo storico teatro intitolato al celebre musicista Nicola Vaccaj, un tempo dell’Aquila, è stato nuovamente inaugurato. A 10 anni dal terribile incendio che distrusse parte del tetto, del palcoscenico, danneggiando la platea e il plafone centrale, Tolentino ha riabbracciato uno dei suoi tesori più grandi.

Significativa la data scelta per la riapertura, che si collega a quella del 1797, quando proprio il 10 settembre, giorno in cui si festeggia San Nicola, il teatro fu inaugurato ufficialmente, pochi mesi dopo il passaggio di Napoleone Bonaparte e la firma del trattato di pace di Tolentino. In questi dodici mesi si sono susseguiti eventi, spettacoli, concerti, convegni, momenti formativi, iniziative culturali, saggi, musical e performance che hanno catalizzato l’attenzione del grande pubblico con tantissime serate sold out. Dal 10 settembre 2018 al 7 luglio 2019 il teatro Vaccaj ha contato ben 62 aperture tra spettacoli teatrali, concerti e altri eventi, toccando quasi 17mila presenze totali. Ad aprire la stagione teatrale è stato “Big Fish”, prodotto dalla Compagnia della Rancia, con la regia di Saverio Marconi, tornata ad allestire un musical nella sua sede storica, come se i dieci anni di chiusura a causa dell’incendio che lo distrusse nel 2008 non fossero mai passati, in un abbraccio tra passato e futuro che si legano indissolubilmente.

La fiducia rinnovata dei vecchi abbonati, che hanno sostenuto l’attività teatrale nei lunghi anni senza il Vaccaj, unita all’entusiasmo della città hanno regalato al teatro un record di abbonati: 301, quasi il 50% in più rispetto allo scorso anno. La rassegna “A teatro con mamma e papà” in questa stagione ha coinvolto oltre 3mila persone, tra grandi e piccoli spettatori, con recite pomeridiane per le famiglie e con un’altissima adesione da parte delle scuole alle matinée riservate. Da quando è stato restituito alla cittadinanza, in molti hanno voluto visitare il Teatro Vaccaj, in particolare gli alunni delle scuole primarie e secondarie di Tolentino. Moltissime anche le associazioni, scuole di danza e compagnie amatoriali che sono tornate a calcare questo prestigioso palcoscenico, come il Centro Teatrale Sangallo, la scuola di recitazione locale, che ha chiuso il suo anno accademico con quattro saggi e più di mille spettatori. Il teatro è stato anche sede di due corsi di formazione per figure professionali nel settore dello spettacolo dal vivo: uno per performer di musical theatre, l’altro per esperto marketing e comunicazione dello spettacolo, organizzati dalla compagnia della rancia e promossi dalla regione Marche. I lavori, durati circa dieci anni, si sono alternati con due campagne di scavo portate avanti dalla Soprintendenza, avviate dopo il ritrovamento di reperti sia nel piazzale dell’ingresso del teatro che nella zona retrostante.

Tolentino è oggi riconosciuta a livello nazionale come la “piccola Broadway d’Italia”. Questa fama deriva dai tanti spettacoli musicali che la Compagnia della Rancia, diretta da Saverio Marconi, ha messo in scena al Teatro Nicola Vaccaj per poi presentarli in tutti i più importanti palcoscenici italiani e non solo. Tolentino ha una antichissima e importante tradizione teatrale, come risulta da alcuni documenti conservati nell’archivio storico comunale. Già dal 1560 si hanno notizie di rappresentazioni teatrali che venivano allestite in diversi luoghi della città. Nella seconda metà del ‘700 si giunse all’elaborazione di un progetto esecutivo per la realizzazione di un vero e proprio teatro. L’edificio fu costruito solo grazie all’interessamento del cardinale Carandini, tanto che proprio in suo onore il teatro fu denominato dell’Aquila, in omaggio allo stemma nobiliare di famiglia. Il progetto e le decorazioni furono affidate all’architetto Giuseppe Lucatelli. Il nuovo teatro fu inaugurato il 10 settembre del 1797, nel giorno in cui si festeggia San Nicola da Tolentino e dopo pochi mesi dal passaggio in città di Napoleone Bonaparte e le note vicende a lui legate che sconvolsero l’assetto politico italiano. Un secolo più tardi, nel 1881, il teatro fu restaurato dal pittore Luigi Fontana e nello stesso anno cambio la sua denominazione e fu dedicato al musicista tolentinate Nicola Vaccaj. In tutti questi anni, sul palcoscenico del Vaccaj, si sono esibiti i più importanti artisti italiani e stranieri. Il teatro, nei suoi anni di apertura al pubblico, ha incantato grandi e piccini, appassionati e non, e continuerà a farlo per molti ancora.