L'EX PREMIER, fresco di nomina nel governo Conte bis, in primavera aveva previsto la crisi durante gli incontri al circolo Aldo Moro e a Potenza Picena

di Maurizio Verdenelli

«Da dove ripartire per tornare a vincere?». Da Bruxelles, offcourse, passando magari per Macerata (e Potenza Picena). «Bentornato a casa, Paolo». L’aveva accolto così Angelo Sciapichetti il pomeriggio del 22 marzo scorso nell’auditorium sold out dell’Asilo Ricci. Lui, il tolentinate di Roma Paolo Gentiloni, da cinque giorni appena presidente del Pd dopo essere stato ministro delle comunicazioni (governo Prodi), degli Esteri (governo Renzi), primo ministro, ed ora designato ufficialmente commissario UE (per gli Affari Economici, è l’ipotesi che prevale), avrebbe risposto a quell’entusiasmo con pari vigore. «Viva Macerata, sempre». In città, poi in serata a Potenza Picena accolto dall’on. Mario Morgoni, Gentiloni Silverj per presentare il suo libro fresco di stampa: “La sfida impopulista”. Con un sottotitolo che abbiamo preso in prestito (l’interrogativo è tuttavia nostro) all’attacco di questo articolo.

A Macerata, il futuro commissario europeo a Bruxelles – il cui nome è stato ratificato oggi dal primo Consiglio dei ministri e trasmesso ad Ursula Von der Leyen- era stato invitato dal circolo Aldo Moro, il cui dominus è l’assessore regionale alla Protezione civile, Sciapichetti. E dunque dalla sfida ideale con Salvini all’affrontare subito il problema della ricostruzione post sisma con Gentiloni che sia da ministro sia da premier era stato nella ‘sua’ Tolentino con significativa ispezione nel santuario di San Nicola e poi anche a San Ginesio, fu tutt’uno. Da Gentiloni elogi senza riserve per i sindaci-eroi Macerata con particolare riferimento a Cristina Gentili (Bolognola) “che ospita i senzatetto negli spazi del Palazzo comunale”, Da Sciapichetti accuse al governo “che in tema si limita a promesse impossibili”. In sala con l’assessore Ricotta, il presidente dell’assemblea regionale Mastrovincenzo, il rettore Adornato, l’ex sindaco tolentinate e consigliere regionale Massi (cugino di Gentiloni), c’era quella sera l’ing. Gianfranco Ruffini, candidato ‘sicuro’ a succedere alla commissaria per la ricostruzione Paola De Micheli, ora nuovo ministro. «Per dieci giorni – ricorda ora lui- mi sentii veramente così, e c’era stata anche una comunicazione dal Palazzo». Secondo i rumors di allora e di oggi, a nuocere alla candidatura – svanita notoriamente come neve al sole- dell’ ing. Gianfranco Ruffini, ottimo tecnico impegnato nella ricostruzione e consulente esterno della diocesi di Macerata, sarebbe stata proprio la sua contiguità con Gentiloni (ne ha restaurato il palazzo di Tolentino) e con il Pd – la moglie Loredana Riccio è stata assessora democrat nella giunta guidata da Luciano Ruffini. In ogni caso il gravissimo problema della mancata ricostruzione avrà adesso nel nuovo commissario UE con portafogli economico, un ottimo ‘avvocato’ a Bruxelles.

Un politico che non ha fatto mai velo al suo amore per le Marche. Erede di Vincenzo Ottorino Gentiloni che ha dato il proprio nome al Patto attraverso cui ai cattolici venne concesso l’ingresso in politica, appartenente alla nobile famiglia nel cui palazzo Giuseppe Garibaldi brindò al nuovo anno, il fatidico 1848 (ospitando successivamente, a restaurazione avvenuta papa Mastai Ferretti), Paolo Gentiloni a Macerata ha ricordato quando «da giovanotto frequentavo il capoluogo, ritenendolo a ragione civilissima, importante per il commercio e centro culturale di primario valore». Riferendosi poi al caso Pamela: «Un delitto orribile, ma per questo Macerata non può essere certo indicata come una città di frontiera o un Bronx». Nota e sempre riaffermato l’ammirazione del futuro commissario europeo per Enrico Mattei. Ricordato quand’era ministro degli esteri al presidente iraniano Rohani nella sua visita a Roma – il fondatore dell’Eni aveva contatti strettissimi con l’Iran- e successivamente, da premier all’inaugurazione dell’anno accademico dell’università di Camerino. A Macerata, prima della primavera scorsa, era venuto a presentare la propria candidatura alle ultime politiche, al cinema Italia. Un’ascesa irresistibile quella di Gentiloni, cittadino onorario di Tolentino, conte di Macerata, Recanati, Cingoli e Filottrano, dalle redazioni Rai fino a Bruxelles, passando dalla Farnesina (parla tre lingue: inglese, francese e tedesco) e Palazzo Ghigi, senza sbagliare un passo o previsioni. Ad eccezione di una soltanto quando all’asilo Ricci, quel 22 marzo disse: «Fra tre, quattro mesi, il governo gialloverde imploderà ed andremo al voto». Previsione errata, sì, ma davvero per un soffio.