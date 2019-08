STUDIO - A settembre la Politecnica si prepara all’arrivo degli studenti con una serie di giornate dedicate all’orientamento tra Ancona, Fermo, San Benedetto del Tronto e Pesaro

A settembre la Politecnica si prepara all’arrivo degli studenti con una serie di giornate dedicate all’orientamento tra Ancona, Fermo, San Benedetto del Tronto e Pesaro e con la “Settimana Zero” le giornate di accoglienza delle nuove matricole. Sono 51 i corsi di studio che compongono l’offerta formativa 2019-2020 della Politecnica di cui 3 con rilascio del doppio titolo e 4 erogati integralmente in lingua inglese. Le iscrizioni ai corsi di studio dell’Ateneo sono aperte con una procedura online attraverso il sito www.univpm.it. L’Info Road della Politecnica si tiene dal 3 al 6 settembre 2019 rispettivamente a San Benedetto del Tronto, Pesaro, Fermo e Ancona. Sono giornate di presentazione dell’offerta formativa dell’Università Politecnica delle Marche aperte a tutti, futuri studenti e famiglie. L’Info Road Univpm è stato pensato per offrire alle future matricole tutte le informazioni sui corsi delle 5 aree Agraria, Economia, Ingegneria Medicina e Scienze e dei servizi offerti (borse di studio, servizi, alloggi, tasse e opportunità internazionali) grazie alla presenza, in ogni tappa di docenti e personale Univpm. Si chiama invece Settimana Zero quel periodo di accoglienza organizzato dalle facoltà dell’Università Politecnica delle Marche per aiutare l’inserimento e l’orientamento degli studenti che potranno prendere confidenza con le aule, i laboratori e scoprire le opportunità offerte dai Centri di Servizio di Ateneo. Durante queste giornate sono previsti interventi dei docenti e degli studenti della Politecnica per spiegare l’organizzazione dei corsi, dare indicazioni e riferimenti per avere supporto nello studio e, in generale, saranno date informazioni sulla vita universitaria. Sarà possibile infine, effettuare il test di verifica delle conoscenze, una prova preliminare che non preclude l’immatricolazione ai corsi, uno strumento di orientamento per verificare la conoscenza delle materie che poi lo studente dovrà affrontare quotidianamente. Di seguito le date e i programmi nelle varie facoltà e sedi.

10-12 Settembre | Agraria Polo Alfredo Trifogli

Si terranno al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (D3A) il 10, 11 e 12 settembre 2019 le giornate di accoglienza e inserimento dei neo studenti. Ecco il programma www.d3a.univpm.it/

Oltre alla presentazione del Dipartimento e dell’Offerta formativa 2019/2020 ci sarà la possibilità di vistare l’Azienda Agraria e l’Orto Botanico con una degustazione di oli e altri prodotti. Inoltre dopo la visita al laboratorio Informatico c’è la possibilità di effettuare il Test di verifica delle conoscenze e partecipare a seminari tematici con degustazione vini nel laboratorio di analisi sensoriale. Chi intenda aderire all’iniziativa è invitato a comunicare il proprio nominativo all’indirizzo e-mail: didattica.agraria@univpm.it

16-20 Settembre 2019 | Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” Ancona e San Benedetto del Tronto

Il programma prevedere un pre-corso di Matematica propedeutico ai corsi del primo anno. E’ vivamente consigliata la frequenza per ovviare all’eventuale disallineamento fra le conoscenze che i docenti daranno per acquisite e quelle realmente possedute dallo studente.

Per maggiori dettagli ecco il link https://www.econ.univpm.it/zero

9-20 settembre 2019 | Facoltà di Ingegneria Polo Alfredo Trifogli

Si terranno dal 9 al 20 settembre le lezioni di matematica, fisica e chimica per l’avviamento agli studi nei corsi di laurea di Ingegneria secondo il calendario disponibile al link https://www.ingegneria.univpm.it/settimana-avviamento-2019

Per il corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura le settimane di avviamento si terranno dal 7 al 18 ottobre.

I Test di Verifica delle Conoscenze sono previsti nei giorni mercoledì 4 e giovedì 5 settembre nelle sedi di Ancona e Fermo. I test sono rivolti agli studenti che intendano immatricolarsi ai Corsi di Laurea Triennali della Facoltà offerti nel prossimo Anno Accademico 2019/20.

Per sostenere il test è necessario iscriversi compilando l’apposito modulo di iscrizione disponibile a questo link https://test-ing.univpm.it/iscrizioni/

16-18 Settembre 2019 | Scienze Polo Alfredo Trifogli

Dal 16 al 18 settembre 2019 dalle ore 10 alle 13 in Aula A12 (Blocco Aule Sud) si terranno gli incontri di presentazione del piano formativo con Docenti del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente e visite guidate ai laboratori didattici e di ricerca. Inoltre le prime due settimane di lezione (dal 23/9/2019 al 4/10/2019), “Lezioni di allineamento”, verranno utilizzate per permettere alle matricole il recupero dell’Obbligo Formativo Aggiuntivo eventualmente acquisito.

Il 4 settembre si terrà anche il primo colloquio attitudinale per i nuovi iscritti alle Lauree Magistrali in Biologia Marina e Rischio Ambientale e Protezione Civile.