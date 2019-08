MACERATA - L'esposizione sarà inaugurata venerdì 30 agosto alle 18,30, rimarrà fruibile per sabato 31 agosto dalle 10,30 alle 23 e nei giorni successivi dalle 17 alle 20 fino al 6 settembre

Wladimiro Tulli, Ivo Pannaggi, Magdalo Mussio, Virgì e tanti altri saranno i protagonisti della mostra ‘900 artisti nella marca’ è un racconto in immagini. Un modo per ricordare con affetto e nostalgia la pittura a Macerata e nelle Marche nel secolo passato .

«La volontà di raccogliere ed esporre le opere di questi autori – spiegano gli organizzatori – rispecchia il desiderio di rivivere quei sentimenti e quelle emozioni che tanti artisti hanno narrato attraverso la pittura nella nostra terra. Una mostra non completa ma molto esaustiva del panorama artistico maceratese.

I visitatori più adulti sapranno sicuramente associare la firma di un opera ad un aneddoto di vita vissuta con l’artista».

La mostra al Laboratorio 41 in via Pantaleoni a Macerata inaugurerà venerdì 30 agosto alle 18,30 rimarrà fruibile per sabato 31 agosto dalle 10,30 alle 23 e nei giorni successivi dalle 17 alle 20 fino al 6 settembre.