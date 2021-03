Mingiano-Niane subito in gol,

Sangiustese batte la Jesina

COPPA SERIE D - La formazione di mister Senigagliesi vince al Polisportivo di Civitanova trascinata dai suoi attaccanti e dal portiere Chiodini che neutralizza un penalty calciato da Villanova

26 Agosto 2019 - Ore 09:07

Convincente esordio in Coppa Italia al Polisportivo di Civitanova per la Sangiustese che batte nettamente nel primo derby di stagione la Jesina per 2-0 con l’eterno Chiodini che nella ripresa si toglie il lusso di neutralizzare anche un penalty a Villanova. Tutte nel primo tempo le marcature, ad opera di Mingiano prima e di Niane poi, entrambe di testa su perfetto cross in fotocopia del solito inarrestabile Pezzotti sull’out mancino. Eppure erano partiti bene e senza timori reverenziali i leoncelli, che lasciavano Marini e Damiano in panca, ma provavano comunque a pungere con Cruz Pereira e Villanova ben supportati da De Rose appena dietro le punte. Classico schieramento 4-2-3-1 per i padroni di casa, ben orchestrati da Senigagliesi, con Niane al centro del tridente offensivo alle spalle dell’avanzato Mingiano e Palladini e Perfetti a far coppia in mediana. Era proprio il numero 9 rossoblù a sbloccare il match imitato appena 10’ dopo dal coloured Niane, autore qualche minuto prima di una pirotecnica “bicicleta” terminata alta. Pallino del gioco costantemente nelle mani dei locali: nella prima frazione la Jesina provava ad accorciare unicamente in occasione della punizione di Villanova, ma la difesa di casa non correva mai particolari affanni. Strappava invece più di un applauso la bordata sopra la traversa di un ispirato numero 7 rossoblù a 5’ dal temine della prima frazione. Nella ripresa mister Manuelli inseriva forze fresche in avvio per cercare di sovvertire l’andamento del match, che non cambiava però copione. Dopo il tentativo da buona posizione di Damiano, neanche il rigore conquistato da Villanova a coronare il momento di massima pressione ospite sortiva effetto. L’estremo Chiodini riusciva a neutralizzare anche il tentativo del numero 10 biancorosso dagli undici metri lasciando inalterato il risultato. Nel finale c’era spazio anche per gli ulteriori tentativi di Pezzotti, Pomiro e Mingiano per incrementare ulteriormente il vantaggio: le loro conclusioni non avevano fortuna e ad onor del vero il passivo sarebbe stato troppo pesante. Buona la prima per la Sangiustese che, davanti ad un buon pubblico, inaugura la stagione superando brillantemente il passaggio del turno. La settimana prossima sarà già campionato al “Della Vittoria” di Tolentino.

l tabellino:

SANGIUSTESE (4-2-3-1): Chiodini, Zannini (22’ st Orazzo), Santagata, Perfetti, Mengoni, Scognamiglio, Pezzotti, Palladini (28’ st Doci), Mingiano (43’ st Patrizi), Niane (21’ st Pomiro), Boschetti (20’ st Soprano). A disposizione: Raccio, Basconi, Guzzini, Romano. Allenatore Stefano Senigagliesi.

JESINA (4-3-1-2): Anconetani, Tomassini (15’ st Moricoli), Maggioli (20’ st Garbuglia), Bernacchini (5’ st Marini), Verruschi, De Lucia, Gagliardini (5’ st Marini), Ballardini, Cruz Pereira, Villanova, De Rose (5’ st Damiano). A disposizione: Santarelli, Lucarini, Barchiesi, Fioretti.

TERNA ARBITRALE: Simone Pistarelli di Fermo (Moretti di San Benedetto e Maroni di Fermo)

RETI: 17’ pt Mingiano, 33’ pt Niane.

NOTE: corner 3-4; ammoniti Cruz Pereira, Mengoni e Scognamiglio; spettatori 200 circa con rappresentanza ospite; recupero 0’ + 4’.

