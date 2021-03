Due auto si scontrano

e finiscono su tre vetture in sosta:

sette feriti (FOTO)

L'INCIDENTE a Porto Sant'Elpidio in via IV Novembre, anche una bambina fra i trasportati all'ospedale

26 Agosto 2019

di Giorgio Fedeli

Spaventosa carambola in via 4 Novembre, a Porto Sant’Elpidio. E tra i sette feriti, per fortuna nessuno in gravi condizioni, c’è anche una bambina. Erano circa le 20 di ieri sera quando due auto, una Volkswagen Golf e una Peugeot 307 si sono scontrate in via IV Novembre, all’altezza dell’incrocio con via XXIV Maggio. Un impatto violento che ha sbalzato le due auto facendole finire contro altre tre vetture parcheggiate lungo la strada, una Renault Megane, una Nissan Micra e una Ford Fiesta. Ingenti i danni riportati dalle vetture.

Richiamati dal violento schianto, in strada si sono riversati molti residenti per sincerarsi delle condizioni delle sette persone coinvolte. Sì perché a bordo della Golf viaggiavano cinque ragazzi mentre nella Peugeot c’erano una mamma e la figlia, una bimba di circa sei anni. Scattato l’sos, sul posto sono arrivate tre ambulanze, rispettivamente della Croce verde Porto Sant’Elpidio, dell’Azzurra di Porto San Giorgio e dell’Azzurra di Sant’Elpidio a Mare. Gli operatori dell’emergenza allertati dalla centrale operativa del 118 si sono presi cura delle persone coinvolte, accompagnando tutti all’ospedale: nessuno ha riportato conseguenze preoccupanti. E per fortuna in quel momento, in quel preciso punto di via IV Novembre non si trovava a passare nessun altro in strada, tra ciclisti o motociclisti. Sul luogo dell’incidente anche una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Fermo per i rilievi del caso e l’esatta ricostruzione della dinamica dell’accaduto, con conseguenti responsabilità. In ausilio ai militari dell’Arma anche una pattuglia della Guardia di Finanza di Fermo. La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico a causa dei veicoli incidentati lungo la carreggiata. Almeno fino a quando i mezzi del soccorso stradale non li hanno rimossi per poi pulire l’asfalto da sversamenti di liquidi e olio.

