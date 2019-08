CIVITANOVA - Ultimo saluto a Lucia Bartoli nella chiesa di Cristo Re. Domani rientra il feretro

Rientrerà domani pomeriggio a Civitanova il feretro di Lucia Bartoli, la donna civitanovese di 60 anni scomparsa in seguito ad un malore venerdì mentre era in vacanza in Sardegna. Il funerale è stato fissato e si svolgerà martedì alle 9,30 nella chiesa di Cristo Re, a Civitanova. Bartoli si trovava in vacanza con il marito, Germano Domenella, ex dipendente della Banca di credito cooperativo di Civitanova e ora in pensione. Venerdì si è sentita male sulla spiaggia di Feraxi a Muravera. La donna è stata soccorsa ma non c’è stato nulla da fare per salvarle la vita. Dopo le pratiche di rito e il nullaosta della procura domani il feretro rientrerà a Civitanova nel pomeriggio per essere portato alla chiesa di Cristo Re in attesa del funerale di martedì mattina. Molto conosciuta la famiglia della donna, il padre aveva una storica gelateria in via Buozzi.