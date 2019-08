TRAGEDIA - Lucia Bartoli si è sentita male ieri in spiaggia. Molto conosciuta a Civitanova, il padre aveva una storica gelateria

Attesa a Civitanova per il rientro del feretro di Lucia Bartoli, morta ieri in Sardegna in seguito ad un malore. La donna, 60 anni, è molto conosciuta a Civitanova, era la figlia di Giuseppe Bartoli, che in città aveva una gelateria storica, in via Buozzi, oggi chiusa. Conosciuto anche il marito, Germano Domenella, che fino a qualche mese fa, prima di andare in pensione, lavorava alla Banca di credito cooperativo, a Civitanova. Il nullaosta alla sepoltura c’è, ma restano dei tempi tecnici legati ad eventuali accertamenti da parte del medico legale. Il feretro comunque non dovrebbe tornare a Civitanova prima di lunedì o martedì. La tragedia si è consumata verso le 13 di ieri sulla spiaggia di Feraxi, a Muravera. La donna mentre si trovava al mare sotto l’ombrellone ieri ha accusato un malore e si è accasciata. Nonostante i tentativi di salvarle la vita, la 60enne non si è ripresa. In questi giorni stava trascorrendo le vacanze insieme al marito e altri parenti.