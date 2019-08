L'ASSOCIAZIONE Cittaverde approva l'idea del consigliere dem Yuri Rosati per un secondo casello autostradale in città: «Sarebbe un volano anche per l'economia in particolare quella turistica»

«Ad oggi dopo anni di scelte molto discutibili sul piano della infrastrutture per la viabilità ed errori la proposta del consigliere Rosati va accolta e sostenuta». L’associazione Cittaverde approva l’idea dell’esponente dem, che ha presentato una mozione per chiedere alla giunta di impegnarsi con Autostrade per la realizzazione di un nuovo svincolo in città, Civitanova Marche Nord. Innanzitutto Cittaverde cita quelli che considera errori delle amministrazioni che si sono succedete negli anni per quanto riguarda viabilità e progettazione urbanistica: «l’aver fatto decadere il tracciato dal piano regolatore della variante urbana alla Statale 16 e aver optato per un sottopassaggio», poi «l’aver tergiversato sulla realizzazione della rotatoria per collegare l’uscita della superstrada alla Statale» e ancora «l’aver detto no all’ascensore che avrebbe collegato il parcheggio della ex tranvia e il centro storico», infine «non aver puntato i piedi con le Ferrovie affinché si realizzasse una stazione in zona commerciale. La programmazione e le previsioni urbanistiche di Civitanova – continua l’associazione – propongono una città di circa 60.000 abitanti. Una città che non avrà infrastrutture se non quelle legate alle maxi lottizzazioni. Una città dove non è stato mai realizzato un piano urbano dei parcheggi dove la mobilità viaggia su vecchie piani rabberciati che tengono in ostaggio e rendono quasi inutile il trasporto urbano. Anche il Pums (piano urbano mobilità sostenibile) redatto dalla passata giunta nel 2014 pur con buoni contenuti ambientali non è sfuggita alla logica di park sotterraneo in zona Varco sul mare». Per questo secondo Cittaverde, «in un contesto di contraddizioni, di occasioni perse o lasciate cadere nel nulla, la proposta del consigliere comunale Yuri Rosati va sostenuta non solo perché sarebbe la società Autostrade che la realizzerebbe ma perché utile e necessaria stante la mobilità il super traffico sul tratto civitanovese della Statale. Realizzare una nuova uscita sulla A14 – continua l’associazione – rimanda oggettivamente a tempi medio lunghi ma per questo non va lasciata cadere nei lenti tempi della burocrazia. La proposta va sostenuta apertamente dalle forze politiche e dal Comune. Sappiamo bene tutti che altre realtà comunali vedrebbero di buon occhio un’uscita della A14 a nord di Potenza Picena. Ma una nel territorio nord di Civitanova – conclude l’associazione – sarebbe comunque una oggettiva mediazione, un volano anche per l’economia in particolare quella turistica».