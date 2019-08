Blogger francese a Civitanova

WEB - Henri Yadan del “Magazines Belles Demeures and Vins & Gastronomie” è stato accompagnato dall'assessore Maika Gabellieri e dalla direttrice della pinacoteca Enrica Bruni

Nel mese di agosto, la Città è stata selezionata, assieme alla Riviera del Conero e a quella delle Palme, come meta del blogger turistico parigino Henri Yadan del “Magazines Belles Demeures and Vins & Gastronomie”, che per l’intero litorale marchigiano ha individuato queste tre località come le più affascinanti e cariche di irrinunciabili richiami turistico-culturali. A settembre si attende la pubblicazione sulla rivista di riferimento dell’articolo preparato dal giornalista francese, terminato il press tour.

I contatti sono arrivati in Comune tramite la regione Marche e l’associazione Noi Marche. Il giornalista ha visitato il nostro territorio gustandone sia le tipicità enogastronomiche, sia scoprendo alcuni tra i suoi più importanti beni culturali e paesaggi turistici, potendo apprezzare anche l’ospitalità della rete ricettiva locale.

In particolare, sotto la guida della direttrice della Pinacoteca civica, Enrica Bruni e accompagnato dall’assessore alla Crescita culturale Maika Gabellieri, si è immerso nella storia cinquecentesca civitanovese, entrando nella casa natale di Annibal Caro (oggi sede proprio della galleria d’arte e della connessa sala Ciarrocchi) ed ascoltando la narrazione che gli ha svelato anche gli aspetti umani del letterato oltre a quelli, più noti, associati ai suoi molti talenti.

Il giornalista è stato guidato in anteprima assoluta alla scoperta della mostra “Storie sacre e divine visioni”, inaugurata poi ufficialmente sabato 17 agosto, che raccoglie capolavori del Cinquecento e Settecento, esempi magistrali di pittura a carattere sacro destinati prevalentemente all’educazione morale e religiosa dei devoti. La mostra chiuderà i battenti i 30 novembre.

«Una esposizione di opere dal carattere forte, anche cruento, violentemente affascinanti per la carica di significato iconico e l’immediatezza del messaggio morale che le tele sottendono mediante il forte impatto empatico che le caratterizza», ha commentato Yadan. «Mi sento onorato di aver potuto visitare questa splendida mostra in anteprima», ha proseguito, «in compagnia dell’assessore e della direttrice, che mi hanno accompagnato magistralmente in questa immersione a tutto tondo nella Città di Civitanova, di cui ho apprezzato il carattere, l’ospitalità, la bellezza e la vocazione turistica».

L’assessore Gabellieri ha evidenziato come per la nostra città rivierasca siano «importanti le occasioni di scambio interculturale e di accoglienza, pertanto questa iniziativa di promozione territoriale, in virtù soprattutto della selezione delle mete avvenuta a monte da parte del giornalista stesso mediante contatto con la Regione Marche, rappresenta una gradita conferma e un motivo di orgoglio per la Città di Civitanova».

Questo incontro ha rappresentato anche l’occasione per omaggiare il blogger della nuova guida cittadina, una pubblicazione bilingue (italiano e inglese) dalla grafica rinnovata dopo il lancio del nuovo brand della città, che conduce il turista alla scoperta del nostro territorio.

La guida è stata ristampata proprio in questo periodo estivo, con contenuti aggiornati, in una tiratura di 5.000 copie. Sarà utilizzata dall’Amministrazione comunale nelle occasioni di promozione territoriale (fiere nazionali e internazionali, appuntamenti divulgativi, etc.) ed è comunque disponibile gratuitamente per cittadini e turisti presso l’Ufficio Informazioni Turistiche di Piazza XX Settembre.