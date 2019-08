RECANATI capofila della convenzione con i comuni di Montecassiano, Montelupone e Montefano

Contram si occuperà anche il prossimo anno della gestione integrata del servizio trasporto urbano e scolastico dei comuni di Recanati, Montecassiano e Montelupone. La convenzione che vede capofila il comune leopardiano ha lo scopo di un contenimento dei costi e di una buona efficienza del servizio. La soddisfazione dell’assessore ai Trasporti Pubblici di Recanati Rita Soccio, che dichiara: «In vista dell’imminente avvio dell’anno scolastico e in attesa della gara per l’affidamento dei trasporti pubblici da parte della Regione Marche, abbiamo deciso di rinnovare il Contratto per i servizi di Tpl locale e scolastici con Contram di Camerino, che prevede Recanati come Comune capofila di una convenzione con i Comuni di Montecassiano e Montelupone per una gestione in forma unitaria. Quest’anno anche il Comune di Montefano ha aderito alla convenzione, aumentando di fatto la possibilità di autonomia e di miglioramento della mobilità che rimane un punto nevralgico per lo sviluppo del nostro territorio. Il passo successivo a cui stiamo lavorando con il Contram è il potenziamento del servizio e cercare soluzioni che possano rispondere ai bisogni dei cittadini ma anche ad un turismo in continua crescita». Il Contratto integrato e rimodulato per il periodo scolastico è così strutturato: nel territorio del comune di Recanati 197.595 km, per il comune di Montecassiano 65.504 Km, per il comune di Montelupone 47.335 km e per il comune di Montefano 44.913 km. Il corrispettivo annuo per ogni comune ammonta a 383.835,42 euro per Recanati, 87mila euro per Montecassiano, 89.936,50 Montelupone e 75mila per Montefano. Nel corrispettivo sono compresi i viaggi d’istruzione scolastica nell’ambito del territorio locale e provinciale con una tolleranza variabile.