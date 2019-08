IL CICLISTA Nicol Ielpo con il suo tour raccoglie fondi per la ricerca della Lega Italiana Fibrosi Cistica e a settembre sarà in città

Dopo aver attraversato l’Italia da nord a sud due estati fa, l’impresa del ciclista lucano Nicol Ielpo a settembre farà tappa anche a San Severino, meta di un percorso che unirà nove Capitali della Cultura partendo da Leeuwarden in Olanda, il 26 agosto, per arrivare a Matera il 22 settembre. Un viaggio sui pedali che avvicinerà l’Europa al Bel Paese lungo un percorso in solitaria di circa tremila chilometri. Dall’Olanda al Belgio, al Lussemburgo, alla Francia e alla Svizzera per arrivare fino in Basilicata, il tour di Ielpo nasce dal desiderio di dare sempre più visibilità alla sua terra ma anche da quello di raccogliere fondi per la ricerca della Lega Italiana Fibrosi Cistica. Cento i chilometri che ogni giorno verranno coperti da questa avvincente impresa sportiva di cui rimarrà un docu-film della durata di circa 45 minuti ma anche brevi clip che racconteranno i paesi e le città, San Severino Marche compresa, da cui la carovana transiterà.