SIBILLINI E DINTORNI - Domani giornata intensa per gli equipaggi dello storico raduno, il programma

Arrivo, punzonatura e partenza. Chi partecipa a Sibillini e dintorni lo sa, c’è tempo per un abbraccio e subito in marcia, alla scoperta del maceratese. Dopo Appignano, dove il raduno arriva stasera, domani le auto d’epoca arrivano alle 9,15 nella piazza principale di Corridonia e dalle 11 a Petriolo, nel pomeriggio alle 18 a Porto Recanati. Anche quella di domani sarà una giornata intensa per gli equipaggi del raduno di vetture storiche organizzato dalla Scuderia Marche-Club Motori Storici, arrivati oggi pomeriggio nel campus Unimc ‘Matteo Ricci’ di Viale Indipendenza e subito partiti alla volta del centro della ceramica. Domani mattina si raccoglieranno a Corridonia in Piazza Filippo Corridoni, mirabile esempio di architettura razionalista italiana, con il monumento dedicato all’Eroe medaglia d’oro al Valor Militare della prima guerra mondiale.

Dopo la visita al palazzo comunale, costruito nel 1936, si riparte per Petriolo. Incastonato su di un tratto collinare fra la valle del Fiastra e quella del Cremone, il centro di interesse storico e artistico dalla storia millenaria ospita le vetture d’epoca lungo il tratto della Provinciale 36 che guarda ai Sibillini. Un meraviglioso belvedere che rende onore ad uno dei più bei paesaggi marchigiani. Nel pomeriggio, alle 18, la carovana capitanata da Massimo Serra arriva a Porto Recanati: sul lungomare per una sfilata degli affascinanti bolidi d’antan quindi la presentazione in piazza Brancondi e l’esposizione in Corso Matteotti. Gli equipaggi potranno visitare il Castello Svevo prima di rientrare a Macerata, base dell’intero raduno. Venerdì mattina sarà San Severino ad accogliere Sibillini e dintorni, con un’ampia visita delle tante ricchezze artistiche ed architettoniche del centro storico. In serata, Macerata torna protagonista dell’automobilismo con la Rievocazione Storica del Circuito della Vittoria: dalle 21,30 in corso Cavour e fino a tarda sera in piazza della Libertà.