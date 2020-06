MUSICA - Grande successo per il tour estivo della Esyo Orchestra e Paolo Rumiz, diretti dal maestro Igor Coretti Kuret. Iniziativa sostenuta da Unicam

Si è concluso il tour estivo del progetto “Tamburi di Pace”, nato dal sodalizio della European Spirit of Youth Orchestra, ensemble sinfonico composto da 75 giovani musicisti provenienti da 13 paesi europei, con il giornalista e scrittore Paolo Rumiz. Anche quest’anno, l’Università di Camerino di Camerino ha fortemente sostenuto l’iniziativa, che ha raccolto numerosi consensi. L’idea di “Tamburi di Pace” nasce dal desiderio di riaffermare, attraverso il linguaggio universale della musica, i valori della pace e del dialogo interculturale. L’edizione 2019 è stata dedicata a una rilettura della mitica traversata mediterranea della principessa fenicia Europa, proponendo una rivisitazione attuale e metaforica del mito fondativo del nostro continente. Le composizioni narrative che Paolo Rumiz ha recitato durante gli spettacoli si sono ispirate all’antico mito di Europa e hanno dialogato con le musiche di Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakov, Maurice Ravel e Ludvig Van Beethoven, eseguite dalla Esyo Orchestra.

«L’Università di Camerino – spiega il rettore Claudio Pettinari – ha voluto proseguire anche quest’anno la collaborazione con l’Orchestra, un progetto di alta valenza formativa ed interculturale. Abbiamo sostenuto fin da subito i valori che vuole trasmettere, voluti dal maestro e fondatore Igor Coretti, e condivisi da Paolo Rumiz, tanto da rientrare a pieno titolo nel nostro ateneo all’interno del centro per la musica e le arti figurative». «Sia i nostri studenti che la cittadinanza di questo nostro territorio – prosegue – hanno risposto in maniera eccellente, partecipando numerosi agli appuntamenti, godendo di un meraviglioso concerto, tornando a casa arricchiti nell’anima, per i temi trattati e per la magistrale esecuzione dei giovani musicisti». «Anche quest’anno – sottolinea il professore Gilberto Pambianchi, responsabile del centro per la musica e le arti figurative – l’esibizione della Esyo ha portato un messaggio di solidarietà tra gli stati europei, oltre a tanta musica di qualità. Non solo Camerino, ma anche città vicine come Matelica, Tolentino, Macerata, Norcia, Macereto di Pieve Torina sono state baciate da questa splendida iniziativa». «Proprio la Esyo Orchestra e il coro universitario – prosegue – sono i pilastri portanti del centro di cui sono coordinatore. Chi sceglierà di seguire il proprio percorso formativo universitario nel nostro ateneo, ed è appassionato di musica ed arte, potrà avere la possibilità di partecipare a progetti culturali di musica e arti figurative con artisti di alto livello, con musicisti stranieri, con studenti stranieri di Unicam che amano e suonano musica del loro paese. Potrà anche entrare a far parte e vivere l’esperienza del coro universitario, che annovera già la presenza di diversi studenti, sia italiani che stranieri».