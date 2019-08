DUE I PROGETTI ammessi a finanziamento nel bando della Regione: la scuola Ginobili e gli ambulatori medici

Due progetti di miglioramento energetico finanziati a Petriolo. Le proposte, che hanno partecipato al bando della Regione, si sono classificate al nono e quattordicesimo posto con un contributo regionale di 62.982,77 euro (su una spesa ammissibile di 83.977,02 euro) e di 412.152,35 euro (su 529.536,46 euro).

Per il bando sono stati complessivamente stanziati oltre 4,2 milioni di euro per 18 domande ricomprese all’interno del programma Por Fesr Marche 2014-2020 per “Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici”. Con il bando la Regione ha voluto sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori. La riduzione progressiva dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture a uso publico è stata, dunque, incentivata, attraverso interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi, l’installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione di consumi energetici e delle emissioni inquinanti. «Nel corso del 2018 abbiamo partecipato al bando con progetti riguardanti la scuola elementare, i cui lavori sono in corso di realizzazione, e gli ambulatori medici – ha spiegato con il sindaco di Petriolo Domenico Luciani -, entrambi risultano tra i pochi che a livello regionale riceveranno un significativo contributo a fondo perduto». Rispetto alla scuola primaria “Ginobili”, gli oltre 412mila euro del finanziamento regionale andranno ad aggiungersi ad altri 432mila euro risultanti dal contributo del Gse (Gestore servizi energetici). «Questo ci consentirà di rimodulare in maniera significativa il mutuo con cui è stato finanziato l’intervento – ha aggiunto il sindaco Luciani -, che, seppur a tasso agevolato, avrebbe gravato sui bilanci comunali per i prossimi 20 anni. Al contempo, potremo liberare risorse per finanziare la realizzazione di altre opere molto sentite dalla cittadinanza».