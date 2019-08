SANITA' - La risposta alla lettrice che si lamentava per la lunga attesa al call center: «Dal 30 giugno attivi anche percorsi di tutela: chi non ottiene subito un appuntamento viene inserito in un elenco che permetterà di richiamarlo successivamente per una proposta alternativa»

«Il call center del Cup risponde quotidianamente a migliaia di chiamate e, al fine di ridurne il carico, sono state definite alcune soluzioni alternative al numero telefonico e alla prenotazione nei i numerosi sportelli distrettuali o ospedalieri: la prenotazione via App, quella via internet e la prenotazione in alcune farmacie e laboratori analisi privati. Come segnalato in uno dei commenti che appaiono di seguito al vostro articolo, l’attesa telefonica è certamente meno gravosa che non recarsi ad uno sportello e attendere il proprio turno». Così l’Asur risponde alla lettrice che aveva lamentato più di un’ora di attesa per ottenere una visita di controllo nei a febbraio e non nei termini di 10 giorni previsti dall’impegnativa (leggi l’articolo).

«La prestazione di cui si parla nell’articolo – ricorda l’Asur, come d’altronde indicato anche dalla lettrice – era relativa ad un controllo dei nei a fini di prevenzione. L’utente ha ottenuto un appuntamento che, per la natura stessa della prestazione e per la necessità di garantire l’accesso a chi ha necessità di verificare una situazione di sospetta malattia acuta, non è particolarmente a lungo termine: i fatti segnalati non hanno quindi relazione con l’operatività dei percorsi di tutela».

Poi la spiegazione nel dettaglio dei percorsi di tutela: «Sono attivi dal 30 giugno e due sono le strade. Il cittadino che si rivolge al Cup ottiene regolarmente un appuntamento oppure il suo nominativo viene inserito in un elenco che permetterà di richiamarlo successivamente per una proposta di appuntamento. Si tratta di un meccanismo che consente di monitorare in tempo reale la domanda adeguando l’offerta. Proprio in questi giorni sono stati attivati negli ambulatori Asur e dell’Azienda Ospedaliera Marche Nord, 42 posti aggiuntivi per visita dermatologica e tutti gli utenti in lista hanno avuto una proposta di appuntamento entro i tempi previsti».

E in conclusione: «Si ritiene che queste precisazioni siano utili ai vostri lettori per avere un quadro più preciso di cosa si sta facendo per la gestione delle liste di attesa, precisando che il sistema recepisce mensilmente centinaia di migliaia di prenotazioni e che quindi singole anomalie possono verificarsi. Queste ultime rappresentano per noi un segnale importante che ci permette di adottare misure correttive. Dopo l’attivazione dei percorsi di tutela, il lavoro si concentrerà sul riequilibrio tra l’offerta di prestazioni e la domanda a livello di singolo distretto, in modo da garantire al cittadino una risposta sempre più prossima alla sua residenza».