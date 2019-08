“Storie sacre e divine visioni” a Civitanova Alta

ARTE - Da sabato 17 agosto capolavori del ‘700 e del ‘500 in mostra alla pinacoteca "Moretti"

La pinacoteca comunale di Civitanova Marco Moretti, nella Città Alta, espone da sabato 17 agosto capolavori del ‘700 e del ‘500. La mostra, curata dalla direttrice Enrica Bruni dal titolo ‘Storie sacre e divine visioni’, sarà visibile fino al 3 novembre 2019.

«Testimonianze d’arte importanti. Episodi biblici traslati magistralmente sulla tela e di forte impatto emotivo saranno il fiore all’occhiello della nostra Pinacoteca a partire dal 17 agosto. Sette oli su tela, più 2 statue lignee raffiguranti san Pietro e Paolo, che onorano la nostra città e che la direttrice Enrica Bruni in collaborazione con la nostra amministrazione ha voluto proporre gratuitamente a tutti i visitatori che spero siano in tanti. Una mostra d’élite, raffinata, fortemente incoraggiata dalla nostra Giunta perché Civitanova è bellezza, cultura, turismo, spettacolo e anche arte di grande livello. L’inaugurazione sarà affiancata da una spiegazione, opera per opera, della direttrice Bruni. Un modo questo per avvicinare anche i non addetti ai lavori all’arte pittorica del ‘500 e del ‘700» ha dichiarato Maika Gabellieri, assessore alla Crescita Culturale.

Conservate nella Quadreria della Pinacoteca civica Marco Moretti le tele firmate da Filippo Ricci (1679-1764) e quelle settecentesche di autore ignoto, sono esempi eccellenti di pittura a carattere sacro destinati prevalentemente all’educazione morale e religiosa dei devoti, di timbro controriformato, eccezion fatta per la Madonna del Soccorso di Baldo de’ Sarofini, certamente realizzata prima del 1563. Alle sette tele si aggiungono due statue lignee del ‘500 raffiguranti San Paolo e San Pietro, sempre di autore ignoto.

Queste opere saranno esposte in una sala al piano terra della Pinacoteca civica perché tutti agevolmente le possano ammirare e godere. Sabato 17 agosto alle 19,30 ci sarà l’inaugurazione della mostra, curata dalla direttrice Enrica Bruni, con lectio e a tutti quelli che interverranno sarà donato un agile e utile mini catalogo illustrato. L’iniziativa è realizzata con il Patrocinio del Comune di Civitanova Marche, Assessorato alla Crescita Culturale, in collaborazione con Unitre di Civitanova Il catalogo, oltre all’introduzione della dottoressa Bruni, è correlato dall’intervento del critico d’arte, Professor Stefano Papetti.