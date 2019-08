MACERATA - Un 24enne nigeriano gestiva insieme ad un connazionale un giro di spaccio di eroina. Duecento le cessioni ricostruite dai carabinieri

Spaccio di eroina, arrestato latitante 24enne, Desmond Omioba. I carabinieri del Reparto operativo di Macerata in seguito a prolungate indagini hanno rintracciato ad Acerra un giovane nigeriano che era sfuggito ad una ordinanza emessa il 4 luglio scorso dal gip del tribunale di Macerata che prescriveva la custodia cautelare in carcere per il giovane. Secondo le indagini, insieme ad un complice, pure lui nigeriano e in precedenza arrestato a Busto Arsizio, tra il luglio 2017 e il settembre 2018 avrebbe messo in piedi una fiorente attività di spaccio di eroina nel Maceratese. Nel complesso: 200 le cessioni di droga ricostruite dai carabinieri (per 72 grammi di eroina) per un valore di 4.500 euro. Il 24enne faceva da corriere per conto del complice e trasportava la droga dalla Campania a Macerata. Per portare la droga ingeriva degli ovuli come scoperto dai carabinieri in occasione del primo arresto del 24enne, avvenuto a Porto Recanati il 19 settembre del 2018, nelle vicinanze dell’Hotel House, quando venne fermato di rientro dalla Campania con 100 grammi di eroina. A comprare la droga dai due nigeriani erano per lo più operai, disoccupati e alcune badanti, tra i 25 e i 45 anni. L’indagine era partita dalla morte per overdose di un 37enne a San Severino al quale il complice del 24enne arrestato aveva ceduto una dose di eroina il giorno precedente la morte. Le indagini sono state condotte dal Reparto operativo di Macerata, comandato dal tenente colonnello Walter Fava, dirette dal sostituto Enrico Riccioni e coordinate dal procuratore Giovanni Giorgio.