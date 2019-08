PAURA - Il ragazzo, residente a Loreto, soccorso allo chalet Wind Surf di Porto San Giorgio e trasportato in eliambulanza al Murri di Fermo

Apprensione nella tarda mattinata di oggi sullo specchio d’acqua di fronte allo chalet Wind Surf, sul lungomare nord di Porto San Giorgio. Erano circa le 12,30 quando un giovane di circa 16 anni residente a Loreto stava rischiando di annegare durante una gara d’apnea in acqua con altri amici, a pochi metri dalla riva.

Subito intervenuti il bagnino della Cooperativa Delta insieme ad una bagnante. A prestare i primi soccorsi anche due medici che si trovavano in spiaggia e subito accorsi di fronte all’emergenza. Le condizioni del giovane sono subito apparse gravi. Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce Azzurra di Porto San Giorgio e l’auto medica della Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare. Con loro anche gli uomini della Circomare sangiorgese. Viste le condizioni del ragazzo la centrale operativa del 118 di Ascoli ha deciso di chiamare l’eliambulanza atterrata poco dopo nel piazzale situato all’incrocio tra il lungomare nord e Via Marche. Viste le gravi condizioni il ragazzo è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Murri di Fermo. Un bagnante che era a pochi passi racconta:«Era insieme ai compagni stavano facendo il bagno. Il ragazzo si è tuffato. Poi all’improvviso non è più risalito. Quando gli amici si sono accorti che non riemergeva lo hanno riportato a galla e dato l’sos ai bagnini di salvataggio. È stato straziante vederlo in quelle condizioni».