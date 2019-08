IL TORNEO in programma dal 9 all'11 agosto alla Iplex Arena sulla Spiaggia delle Corone. Presentazione in sala giunta, l'assessore Gabellieri: «Un ringraziamento a Fulvio Taffoni per la dedizione e la professionalità»

di Laura Boccanera (foto di Federico De Marco)

Venti anni fa un giovane Fulvio Taffoni, assieme all’allora sindaco Erminio Marinelli tennero a battesimo una manifestazione che oggi compie 20 anni. Traguardo storico per il King and Queen of the beach che festeggia due decenni di vita con una tre giorni di sport e intrattenimento dal 9 all’11 agosto. Una delle manifestazioni pionieristiche del beach volley nelle Marche e che ha portato sulla beach arena di Civitanova i principali giocatori nazionali e internazionali.

E proprio il riferimento a quella tanta storia che scorre alle proprie spalle ha fatto riferimento il patron Taffoni, ringraziando da un lato la sua testardaggine (non si è mai arreso portando avanti la manifestazione anche nei 4 anni che ha avuto come sede altri lidi) e dall’altro proprio Erminio Marinelli che a quel tempo credette tantissimo nella kermesse tanto da impegnare circa 50 milioni di lire. Oggi altri tempi e altri budget disegnano una storia differente, ma la voglia di celebrare questo traguardo era tanta e allora di buona lena, tra sponsor e collaborazioni è stato creato un programma da “celebrazione”, riunendo vecchie glorie che torneranno a giocare con incontri e gare fitte (3 al mattino e 3 nel pomeriggio), tutti contro tutti, 7 uomini e 7 donne per decretare il 20esimo King e la 20esima Queen.

Questa mattina nella stessa sala giunta di 20 anni fa la presentazione assieme all’assessore allo sport Maika Gabellieri, il consigliere nazionale Fipav Marco Paolini, Carlo Muzi consigliere provinciale della federazione pallavolo e Fulvio Taffoni ideatore ed organizzatore della manifestazione. «L’Amministrazione comunale è orgogliosa di ospitare il King Queen beach volley, – afferma l’assessore Maika Gabellieri, – una manifestazione sportiva nata proprio a Civitanova 20 anni fa, che si è arricchita di eventi ed ha ospitato grandi campioni. Sappiamo quanto la pallavolo abbia preso respiro in città, grazie alla Lube: crescono gli appassionati di questo sport che non poteva mancare nelle nostre spiagge nel periodo turistico per eccellenza. Ci auguriamo, – continua l’assessore allo sport di Civitanova Marche, – che in tanti possano consolidare l’amore per questo sport e per la nostra città in questi tre giorni di agonismo alla Iplex beach arena». Marco Paolini ha voluto invece rimarcare come il beach volley nelle Marche è tradizione e il KingQueen of the beach rappresenti una sintesi di sport e spettacolo.

«In occasione di questi venti anni, stiamo preparando qualcosa di incredibile – ha affermato Taffoni – tre giorni di gare, anche in compagnia di vecchie glorie che hanno calcato la spiaggia in questi anni. Una soddisfazione personale poter celebrare questo anniversario. Torneranno dagli Stati Uniti Robert Heidger, primo Re della Spiaggia assieme alla sua famiglia, dalla Norvegia occhi di ghiaccio Jorre Andre Kjemperud che fece impazzire le civitanovesi, Andrea Raffaelli primo italiano a vincere il King of the beach (2002) ed olimpionico di Sidney ed un altro atleta di prestigio come Riccardo Lione che ha rappresentato l’Italia alle olimpiadi di Pechino. Spettacolo nello spettacolo». Una tre giorni intensa: venerdì si comincia con sei partite di qualificazione alla beach arena Iplex. Sabato inizierà il tabellone principale, a gareggiare Michele Crusca (Re in carica), Matteo Ingrosso, Paolo Ingrosso, Paolo Ficosecco (4 volte Re della Spiaggia), Giacomo De Fabritiis, Tobia Marchetto, Alberto Di Silvestre. Nelle qualifiche: Alessandro Carucci, Federico Geromin campione italiano under 19 in carica, Marco Magini, Alessandro Terranova. Nel torneo femminile invece ci saranno: Eleonora Annibalini, (Regina uscente), Giulia Toti, Jessica Allegretti, Silvia Leonardi (Regina nel 2016), Alice Gradini, Sara Breidenbach, Elena Colombi. Nel torneo femminile visto il grande equilibrio si è dovuto aspettare l’esito della tappa del campionato italiano di Palinuro lo scorso week end e si sta aspettando di formulare la lista delle quattro atlete che affronteranno le qualifiche. Domenica tra le finali femminile e maschile ci sarà il King of Heroes con i 4 atleti che vinsero le prime edizioni.