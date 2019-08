TENNIS - La 27enne di Macerata sconfitta con un duplice 6-2 dalla statunitense nell'ultimo atto del Wta giocato sul cemento del Rock Creek Park Tennis Center

Si interrompe sul più bello il sogno di Camila Giorgi, che sperava di centrare oggi sul cemento del Rock Creek Park Tennis Center di Washington il suo terzo titolo Wta. Ed invece, in un’ora di gioco, è la padrona di casa Jessica Pegula, 25enne numero 79 al mondo, a festeggiare un successo (il suo primo in carriera) persino troppo facile visto il punteggio. Un duplice 6-2 che la dice lunga sulla prestazione opaca della 27enne di Macerata, sconfitta per la quinta volta in una finale. Un ko che arriva dopo una settimana iniziata con la soddisfazione di tornare a giocare dopo un mese di stop (da Wimbledon), proseguita con la gioia di riassaporare la vittoria dopo un digiuno che durava da gennaio (dagli Australian Open), e conclusa al termine di una cavalcata lunga quattro incontri. E’ mancata la ciliegina sulla torta nel quinto match, quello decisivo per il titolo, ma la consapevolezza che l’infortunio al polso è ormai acqua passata e la scalata nella classifica (guadagnate dieci posizioni, ora è al numero 52 al mondo), devono guidare la numero uno d’Italia verso il prossimo appuntamento, a Toronto, dove al primo turno se la vedrà contro la Azarenka, oggi numero 38 Wta, ma ex numero uno e vincitrice di due Australian Open. Il tutto con vista sull’ultimo Slam della stagione: dal 26 agosto, infatti, inizia l’Us Open a New York, appuntamento che può concludere con il sorriso un 2019 ricco di difficoltà per la tennista azzurra. Venendo al match poco da dire. La Giorgi inizia malissimo, cedendo subito il turno di battuta. Come accade anche al settimo gioco, con la statunitense che vola sul 5-2 e chiude nel game successivo. Inizia nel peggiore dei modi anche il secondo parziale, con la Giorgi che perde il servizio. E’ al decimo gioco che la 27enne di Macerata sembra scuotersi, tanto da guadagnare una palla break che però non concretizza. L’americana scampa il pericolo e si porta sul 2 a 0 e poi sul 4 a 1 grazie ad un altro break che in pratica decide una sfida in cui l’italiana non è mai entrata. Costretta sempre ad inseguire, non è stata in grado di offrire il suo miglior tennis né di minare le certezze della statunitense, abile a restare concentrata per portare a casa l’incontro e il torneo.