TENNIS - Percorso netto per la 27enne di Macerata, che non scendeva in campo da un mese e che non vinceva una gara da gennaio, nel torneo statunitense sul cemento. Domani affronterà la padrona di casa Jessica Pegula per aggiudicarsi il suo terzo titolo Wta in carriera

Non giocava un match ufficiale da circa un mese, dall’eliminazione al primo turno nel torneo di Wimbledon. Era da gennaio, agli Australian Open, che non vinceva una partita. Ora è in finale sul cemento di Washington e domani cercherà di aggiudicarsi il suo terzo torneo in carriera. Camila Giorgi, numero 62 della classifica mondiale, torna a fare la voce grossa dopo l’infortunio al polso che ha condizionato, finora, la stagione 2019. La 27enne nata a Macerata ha battuto la 24enne statunitense Sachia Vickery (numero 151 del ranking) al primo turno (6-2, 7-5 in un’ora e 25 di gioco), poi la 23enne svedese Rebecca Peterson (numero 70 della classifica, che aveva eliminato la testa di serie numero uno Sloane Stephens) con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4 ed infine la 25enne kazaka Zarina Diyas (numero 84 Wta) con un agevole 6-3, 6-2. Pochi minuti fa è toccato alla rivelazione del torneo, la 17enne padrona di casa Catherine McNally, alzare bandiera bianca: la tennista azzurra supera l’avversaria con il punteggio di 7-6 (5), 6-2 e accede all’ultimo atto della manifestazione che la vedrà opposta ad un’altra statunitense, la 25enne Jessica Pegula (numero 79 della classifica mondiale). La maceratese, dunque, dimostra di aver lasciato alle spalle l’infortunio e spera di concludere con un trionfo nella capitale degli Usa (che le permetterebbe di entrare stabilmente nelle prime 50 al mondo) per avvicinarsi nel migliore dei modi agli Us Open, in programma dal 26 agosto, ultimo Slam del 2019.

