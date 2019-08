SAN SEVERINO - Visita a sorpresa per il compleanno del titolare, con l'arrivo di Simone Coccia e Angelo Sanzio, ex concorrenti del Grande Fratello e Lorenzo Renzi, attore, che hanno passato due giorni nelle Marche tra la lirica e le spiagge

Sorpresa per Gianluca Pappalardo, titolare della azienda New Hair di San Severino, leader in Italia nel trapianto di capelli: per il suo compleanno ha ricevuto la visita di popolari personaggi come Simone Coccia e Angelo Sanzio, ex concorrenti del Grande Fratello, Lorenzo Renzi, attore in Romanzo Criminale e attualmente regista, come ringraziamento dopo l’ottima riuscita del loro trapianto.

L’operazione avvenuta in Turchia, effettuata dal dottor Serkan Aygin ha fatto si che tra i personaggi e Pappalardo si instaurasse un rapporto di amicizia tale da farli essere presenti ai festeggiamenti. L’imprenditore Pappalardo e i suoi ospiti hanno passato due giorni nelle Marche. Simone Coccia, Angelo Sanzio e Lorenzo Renzi, sono rimasti piacevolmente colpiti dalla città di Macerata, pranzando al ristorante Vere Italie hanno conosciuto la cucina marchigiana e i prodotti del territorio. Gli ospiti della New Hair hanno poi visitato lo Sferisterio nel pieno della stagione lirica e qundi ancora più emozionante, rimanendo esterrefatti e emozionati da tanta bellezza. Lorenzo Renzi, che sta girando un film in questo periodo ha apprezzato moltissimo Macerata manifestando la sua volontà di tornare e «chissà magari girare un film qui».

I festeggiamenti del titolare della New Hair sono continuati nella costa. Tra le mete il ristorante Acapulco di Porto Recanati e il Batik di Civitanova. La New Hair ringrazia l’hotel Horizon e ogni singolo locale che hanno contribuito a far rimanere un ottimo ricordo di queste due serate mettendo a disposizione un ottimo servizio e cortesia. La New Hair a settembre parteciperà alla 76esima mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Sarà in questo palcoscenico nazionale che l’azienda e il suo titolare insieme ai tanti vip presenti all’evento presenterà i suoi nuovi prodotti e tutti i servizi che offre. Afferma Pappalardo con soddisfazione: «Dopo il festival di Sanremo partecipare a un evento cosi importante come Venezia è per noi il segnale che stiamo lavorando bene e stiamo andando nella giusta direzione, voglio ringraziare tutto il gruppo New Hair e lo studio di consulenza marketing e branding Rapanelli Marco Consulting che nell’ultimo anno ci ha fatto conoscere negli eventi nazionali».

(Articolo promoredazionale)