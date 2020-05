TOLENTINO - Cittadini in centro per lo scandalo nazionale al centro delle polemiche

Un gruppo di persone si è riunito ieri sera in piazza della Libertà, a Tolentino, per discutere su quanto accaduto a Bibbiano. Striscioni, cartelli e lumini per segnalare la vicinanza dei partecipanti alle vittime, genitori e figli, e sensibilizzare la cittadinanza sulla vicenda, già passata in secondo piano sui media nazionali rispetto a tante «chiacchiere da salotto», come sottolineato dai presenti. Hanno partecipato i rappresentanti dell’associazione Ccdu (Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani), guidati da Alma Gianfelici. Insieme a loro, Marzia Malaìgia, consigliere regionale in quota Lega, componente della commissione allo sviluppo economico. «Anche nelle Marche ci sono casi simili – spiega – ma grazie all’apertura dell’inchiesta parlamentare, voluta dal vicepremier Matteo Salvini, sarà di certo scoperchiato il “pentolone” in tutta Italia, facendo luce così sui loschi commerci che avvengono sulla pelle dei più deboli e indifesi». Si è aperto quindi un breve dibattito sul tema e c’è stato chi ha riportato testimonianze, anche su fatti collaterali alla vicenda. «Buona la partecipazione della gente, al di sopra delle nostre aspettative – ammettono gli organizzatori -, motivo in più per andare avanti. Ieri sera abbiamo gettato le basi per un convegno futuro da tenere in città su questa vicenda, tanto sentita quanto scandalosa».