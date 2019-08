IL SINDACO di Pieve Torina resta membro dell'organismo in rappresentanza dell’Unione Montana Marca di Camerino di cui è presidente: «L'imperativo è far pesare di più il governo locale sulle scelte regionali e nazionali»

Alessandro Gentilucci, sindaco del comune di Pieve Torina, è stato riconfermato come membro del Consiglio delle Autonomie Locali della regione Marche in rappresentanza dell’Unione Montana Marca di Camerino di cui è presidente. «Nello scorso mandato ho fatto parte dell’ufficio di presidenza del Cal in qualità di vicepresidente – ricorda Gentilucci – e ho potuto toccare con mano l’importante funzione che compete a questo consiglio delle autonomie locali nel favorire il raccordo e la consultazione permanente tra regione ed enti locali intervenendo anche nei processi decisionali della stessa regione. Insieme al coordinamento Anci Marche piccoli comuni, di cui faccio parte, si va quindi a completare un quadro di interazioni tra governo locale e regionale sempre più necessario se si vuol avere voce in capitolo su decisioni che riguardano i nostri territori». Nel panorama post sisma far sentire la voce delle piccole realtà amministrative è un imperativo per Gentilucci: «L’impegno che dobbiamo portare avanti come piccoli comuni e come Unione Montana è quello di provare a far pesare di più il governo locale sulle scelte regionali e nazionali, cosa che, per quanto mi riguarda, ho sempre cercato di fare. Ed è con questo identico spirito che mi accingo di nuovo a partecipare al Cal cercando di portare la mia esperienza di sindaco e, in questo specifico caso, di presidente dell’Unione Montana Marca di Camerino».