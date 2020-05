LA RASSEGNA curata da Neri Marcorè raccoglie i consensi di Matteo Cicconi, presidente dell'Unione montana Potenza-Esino-Musone, dopo il successo di Bennato a Monte Gemmo

«Le note dei concerti di RisorgiMarche, il festival per la rinascita delle comunità colpite dal sisma, sono risuonate come note di speranza per tutti noi e, soprattutto, per i nostri territori». È incontenibile la gioia di Matteo Cicconi, presidente dell’Unione montana Potenza-Esino-Musone, dopo l’ultima tappa della rassegna che portato sui piani di Monte Gemmo il cantautore Edoardo Bennato. «Abbiamo accolto tantissime persone – racconta – e preso parte a quello che ha voluto essere un inno alla gioia capace di tenere accesi i riflettori su di un’emergenza che continua ancora ad essere vissuta da centinaia e centinaia di famiglie. Certe note, anche se noi marchigiani siamo dei combattenti, ci hanno dato il coraggio per andare avanti e la speranza per il futuro». L’Unione montana, anche quest’anno, ha dato il proprio patrocinio all’iniziativa, sottolineando la disponibilità da parte di tutti i comuni membri ad ospitare altri eventi per le edizioni a venire. «Pioraco, Fiuminata, Castelraimondo, Esanatoglia, Gagliole, San Severino Marche, Apiro, Poggio San Vicino, Sefro e altre realtà del nostro vasto territorio comunitario sono state protagoniste nell’edizione di quest’anno di una rassegna unica nel suo genere». «Mi auguro – conclude Cicconi – che il format ideato da Neri Marcorè, che non ringrazieremo mai abbastanza, possa portare altre tappe anche negli anni a venire, in quella che è una zona devastata dal sisma ma ancora di tanta fiducia nella rinascita. Sono state migliaia le persone portate dai concerti nei nostri centri. Il festival rappresenta un’importante vetrina per tutti e mi auguro che avrà un’influenza determinante anche per il futuro».