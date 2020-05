VOLLEY A3 - Arriva dalla Geosat Geovertical Lagonegro

La Menghi Shoes quest’anno riparte da giocatori di esperienza, fondamentali anche per far crescere i giovani arrivati in rosa. Al centro, dopo Filippo Porcello, arriva Lorenzo Calonico, altro giocatore di grande spessore e carattere. La lunga carriera del centrale abruzzese comincia a Teramo con la Pallavolo Pineto, per poi già spostarsi tra Puglia, Sardegna e Basilicata con le maglie di Pallavolo Noicattaro, Pallavolo Olbia e Virtus Potenza, dove resta sempre in serie B1. L’esordio in A2 arriva nel 2014/2015 in Calabria con la Caffè Aiello Corigliano e dalla stagione successiva mantiene la categoria passando tre anni importanti a Tuscania, lottando fino ai play-off. Lo scorso campionato ha vestito la maglia della Geosat Geovertical Lagonegro, avversaria della Menghi Shoes in A2, dove ha concluso al quinto posto e centrato la salvezza. A Macerata si unisce ad un interessante mix di giovani e giocatori esperti, e si candida come uno dei trascinatori della squadra biancoverde che vuole fare bene fin da subito nel Girone Blu.