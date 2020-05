SARNANO - L'associazione domani a Fontanelle per il concerto di Marco Mengoni

In prima linea a vigilare sulla sicurezza e sull’assistenza sanitaria delle migliaia di persone che parteciperanno a RisorgiMarche per l’atteso concerto di domani (30 luglio) di Marco Mengoni a Fontanelle di Sarnano ci saranno i volontari di Anpas Marche (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze). Dall’apertura di RisorgiMarche ad oggi, Anpas Marche ha garantito in ogni concerto l’assistenza al numeroso pubblico presente con 16 associazioni, 79 volontari e 23 mezzi, tra coordinamento, squadre di soccorso e mobilizzazione di persone con disabilità. “Anpas Marche oggi conta oltre 5.600 volontari e circa 30mila soci – ha dichiarato il presidente Andrea Sbaffo – oltre ad una cospicua dotazione di mezzi ed attrezzature che mette a disposizione, tra cui 540 mezzi tra ambulanze, automediche, fuoristrada, pulmini attrezzati trasporto disabili, autoarticolati, autotreni e tra le attrezzature possiamo fornire cucine da campo, tende, tensostrutture di grandi dimensioni. Una presenza importante sul territorio con cui garantiamo la sicurezza e l’assistenza sanitaria ai cittadini ogni giorno sulle strade della nostra regione e durante i grandi eventi».