SOLIDARIETA' - L'iniziativa musicale promossa da Paolo Fresu prevederà, dal 24 al 31 agosto, concerti itineranti lungo il cratere. Quattro le regioni interessate dai percorsi escursionistici, da Camerino fino a L'Aquila

Dopo il successo delle precedenti edizioni, “Il Jazz italiano per le terre del sisma” torna nelle terre del cratere, tra Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, con un palinsesto tutto nuovo. Un’iniziativa che conferma l’impegno e l’attenzione della federazione nazionale “Il Jazz Italiano” – con il coordinamento operativo dell’associazione “I-Jazz” – insieme a Mibac, il main sponsor Siae, Nuovo Imaie e ai numerosi partner tecnici coinvolti.

La conferenza stampa di presentazione ieri a Roma, al Mibac. Presenti il sottosegretario al Ministero dei beni e delle attività culturali Gianluca Vacca, il direttore artistico Paolo Fresu, il direttore della Siae Gaetano Blandini, il presidente del Nuovo Imae Andrea Miccichè e il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi. Al loro fianco, anche Daniele Massimi, presidente di Musicamdo Jazz. L’edizione del 2019, che conferma la grande maratona musicale all’Aquila, dalla sera del 31 agosto fino al giorno successivo, presenta due novità: una settimana di concerti e trekking nel cuore delle terre del sisma e il focus al femminile del programma concertistico dell’Aquila. Dal 24 al 31 agosto, infatti, il progetto prende la forma di un percorso di musica e trekking, un viaggio a piedi alla scoperta dell’entroterra di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, per esprimere solidarietà alle popolazioni colpite dal sisma, sostenere la micro-economia locale. L’obiettivo sarà quello di mantenere alta l’attenzione mediatica attraverso un cammino a passo lento, uniti dalla passione e dall’amore per il linguaggio universale della musica. Ogni giornata sarà caratterizzata da concerti gratuiti e un percorso escursionistico – da 2 a 7 giorni di cammino – che, partendo da Camerino attraversa Fiastra, Ussita, Castelluccio, Norcia, Accumoli, Amatrice per arrivare fino a L’Aquila. I partecipanti percorreranno sentieri, strade di campagna, strade asfaltate in prossimità dei borghi, con viste panoramiche che spaziano dagli Appennini, ai Monti Sibillini fino ai piedi del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. Un’idea progettuale sostenuta da I-Jazz e Musicamdo, Young Jazz e Fara Music, e realizzata in collaborazione con le amministrazioni locali, le società di guide e organizzazioni culturali/artistiche, oltre alle associazioni di volontariato, che con le loro idee stanno già operando nel territorio (Movimento Tellurico, Tam, RisorgiMarche, Legambiente, Terre di Mezzo Editore, Active Tourism e molti altri).

Info e iscrizioni: http://www.movimentotellurico.it/marcia-solidale-in-jazz/