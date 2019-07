Dalla generosità della Toscana,

il restyling di un parco

TOLENTINO - Il comune ha deciso di partecipare al bando che mette in palio finanziamenti per la riqualificazione delle aree colpite dal sisma del 2016. Gli interventi interesserebbero l'area verde in via Flaminia

Con la generosità della Toscana, la riqualificazione di un’area verde. Il comune di Tolentino parteciperà al bando reso possibile dall’iniziativa di solidarietà, promossa della Regione Toscana, a sostegno delle popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma. Il bando si impegna a corrispondere alla Regione Marche un contributo straordinario destinato a interventi di supporto e ricostruzione, frutto di una raccolta fondi dei cittadini toscani. Ciascun richiedente può presentare una sola proposta di progetto, finalizzato a realizzare un intervento corrispondente alle tipologie di carattere sociale, culturale e socio – sanitario. Nel caso di comuni all’interno del cratere sismico, come Tolentino, è previsto un finanziamento pari al 100% del costo ammissibile del progetto, e comunque non superiore a 200mila euro. Gli uffici comunali hanno quindi predisposto la documentazione tecnica da presentare una volta inoltrata la domanda di candidatura: se ottenuto, il finanziamento sarà impiegato nella riqualificazione dell’area verde in via Flaminia.

