CIVITANOVA - Auto e scooter sfrecciano a tutte le ore nella zona. Chi ci vive segnala pericoli e chiede maggiore attenzione

Auto che sfrecciano come all’autodromo e corse di ragazzini in scooter. D’estate, con afa e finestre aperte il problema dei residenti di via Abruzzo diventa ancora più visibile. Ma non è solo una scocciatura legata al rumore, ma soprattutto una questione di sicurezza. Lo sanno bene gli abitanti della zona tra via Aristotele e via Abruzzo, una strada strategica perchè collega due quartieri e sulla quale si trovano il poliambulatorio e l’attraversamento della pista ciclabile. Da tempo i residenti richiedono una maggiore sensibilizzazione per il pericolo. Le auto sfrecciano, vista anche la pendenza, a tutte le ore del giorno e della notte. E proprio la presenza della struttura sanitaria e dell’attraversamento della pista ciclabile la rendono una zona sensibile e soggetta ad incidenti. Non ci sono telecamere nè dissuasori di velocità tali da costringere gli automobilisti a rallentare davvero e più volte chi abita in quella zona ha sottolineato la problematica ai vigili urbani, al momento però senza risultato.