SINDACATO - I dipendenti marchigiani di settore, dalle 10 alle 12 di domani, saranno in piazza del Plebiscito ad Ancona per manifestare. Lo stop dei servizi sarà di 8 ore nel trasporto ferroviario e di 4 ore nel trasporto pubblico locale

Possibili disagi questa settimana per chi si muove in treno, auto, aereo, traghetto e anche in città. E’ infatti in programma lo sciopero generale dei trasporti, articolato su due giorni, che fermerà domani tutti gli ambiti, dal tpl alle ferrovie, dai porti alle autostrade, mentre venerdì solo il trasporto aereo. Lo sciopero nazionale, proclamato unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti per chiedere al Governo di avviare un confronto a 360 gradi sul settore dei trasporti, avrà una durata di 4 ore (con qualche eccezione) e si svolgerà in due giornate, con presidi domani in varie città e a Roma davanti al Mit. Secondo i sindacati, servono scelte necessarie rispetto al sistema complessivo del trasporto, delle infrastrutture, esistenti e da programmare, ma anche delle regole per il corretto funzionamento della mobilità di persone e di merci. Inoltre, in questo quadro di incertezze, non si rinnovano i contratti nazionali già scaduti da diverso tempo come quelli del trasporto pubblico locale, ferrovieri, dei porti, merci e logistica autotrasporto, strade ed autostrade e Anas autotrasporti e altri ancora. Nelle Marche, il settore occupa circa 20mila addetti tra trasporto su gomma e ferro, autotrasporto, merci e logistica, aereo porti e marittimi. strade e autostrade Anas e autostrade.

I lavoratori dei trasporti marchigiani manifesteranno davanti alla prefettura di Ancona domani dalle 10 alle 12. Nel trasporto ferroviario la protesta, domani, durerà 8 ore, con treni a rischio dalle 9 alle 17. Nel trasporto marittimo lo sciopero, sempre domani, mette a rischio i traghetti e le navi da carico nell’arco dell’intera giornata, ma saranno garantiti le linee ed i servizi essenziali. Fermi anche gli addetti all’autonoleggio, sosta e soccorso stradale (per 4 ore), i taxi (per un’intero turno), il personale Anas, e anche gli addetti ai servizi di trasporto funerario (per l’intera giornata). Venerdì 26 toccherà invece al trasporto aereo, con uno stop di 4 ore dalle 10 alle 14, ad esclusione dei controllori di volo di Enav. Per la giornata è in calendario anche la protesta di 24 ore del personale Alitalia proclamata da Anpac, Anpav, Anp, Usb, Cub-Trasporti e Air Crew Committee.