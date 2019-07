RIMPATRIATA - Giorgio Iacobone, capo dell'ufficio negli anni '80, ha riunito i protagonisti dell'epoca al Tarantino per una serata all'insegna dei ricordi: «Vogliamo produrre una storia per immagini in vista del 29 settembre, festa di San Michele patrono della polizia»

di Maurizio Verdenelli

Metti una sera a cena…con la memoria di un passato che conta. E che ha fatto la storia della pubblica sicurezza a Macerata dal dopoguerra fino a non molti anni fa. E’ una memoria di cui sono gelosi detentori gli uomini della Squadra mobile della questura di Macerata, riuniti dal dottor Giorgio Iacobone ieri sera al Tarantino. «Vogliamo produrre una storia per immagini, non più di cento, in vista del 29 settembre, festa di San Michele patrono della polizia» dice l’ex capo della Mobile degli anni ’80, poi questore in Sicilia, ad Ancona e Trento. Con lui il leggendario comandante della squadra, il maresciallo Giovanni Petrella, a Macerata dal ’50 al ’90. I ricordi, a tavola, si sprecano. E qualcuno domanda al 93enne maresciallo della casa chiusa in vicolo Marefoschi a Macerata. «Erano perlopiù ragazze che provenivano dal Napoletano. Non solo “professioniste”, ma dati gli alti guadagni pure fidanzate e mogli e pure chi non era spinta dal denaro ma solo per soddisfare umane necessità». Un fatto è pure certo: che le offerte più generose e continue al vicino convento delle “monachette” erano da parte delle “signorine”. Che inoltre facevano cuocere cibi e dolci per le suore dal contiguo celebre forno Tamburrini, mi ricordava tempo fa Fulvio Gamberini, figlio della mitica titolare.

E non poteva essere ricordata anche e sopratutto la prima rapina in banca a Macerata. Avvenne nel ’76 (ma qui le testimonianze parlano anche del 77) alla Banca dell’Agricoltura da banditi “gentiluomini”. Sul posto il sottufficiale Sichetti e tra gli altri gli agenti Carolla e Biagelli che avrebbe, con uno spettacolare fuori strada in auto con Pasquale Torchia lungo le mura durante un inseguimento, “battezzato” con il suo nome una curva. Tanti ricordi, tante testimonianze (anche discordi), tanti nomi, mai dimenticati. Il dirigente Tancredi, padre della nota scrittrice Lucia, gli agenti Fornaro e Cipolletti, il maresciallo “dal volto umano” Nuciforo, l’incontenibile avvocato Valori. E pure i nomi dei confidenti che permettevano anch’essi di tenere “al sicuro” Macerata. «Un giorno dico a mia madre: verremmo da te con un noto delinquente, in gran segreto. Lei non fa una piega…ma poi nell’appartamento aveva provveduto a nascondere tutta l’argenteria» sorride al pensiero, Iacobone, noto in Questura con il segnaletico soprannome di “Serpico”. E pure i nomi dei giornalisti di allora. Al ‘Carlino’ Giancarlo Liuti, Alfredo Mattei, Ugo Bellesi e proveniente dal ‘Messaggero’ Sandro Stacchietti (chiamato ora a collaborare all’operazione San Michele). Solo più tardi il Corriere Adriatico avrebbe aperto con Walter Orazi e il giovane vice Giancarlo Trapanese. Al Messaggero da sempre un nome popolarissimo: quello del fotoreporter Pietro “Briscoletta” Baldoni, il cronista Giancarlo Pantanetti mentre chi scrive avrebbe raccontato in cronaca di Perugia la mattanza in carcere del boss Angelo La Barbera, in precedenza tradotto a Linosa dai marescialli “maceratesi” Nuciforo e Petrella. Il quale sottolinea: «Altri tempi, noi della PS avevamo la possibilità di arrestare e poi redigere rapporti nei quali il magistrato tutt’al più ci correggeva …la punteggiatura». Per la cronaca, la serata amarcord si e’ conclusa nella casa di campagna, ospiti di “lady” Biagelli.«Da giovane sposa ero gelosa della Mobile che mi sottraeva Pino praticamente h 24. Allora telefonavo in ufficio…e sentivo mentre mi passavano mio marito, la consueta ironia: “Controllo Biagelli!”».