CIVITANOVA - Dal 9 all'11 agosto alla Iplex arena nella Spiaggia delle Corone la nuova edizione del torneo ideato ed organizzato da Fulvio Taffoni

Con la tappa di Cirò Marina, la quarta del Campionato Italiano Assoluto di beach volley, che si è svolta lo scorso week end, inizia a prendere forma la lista degli invitati al KingQueen beach volley tour il 9-10-11 agosto alla Iplex beach arena nella Spiaggia delle Corone.

Sarà l’edizione del ventennale del torneo ideato ed organizzato da Fulvio Taffoni nell’estate del 2000. Ricordiamo che i campioni in carica la regina Eleonora Annibalini ed il re Michele Crusca sono iscritti di diritto. Tra gli atleti sicura la presenza di Carlo Bonifazi e Fabrizio Manni che dopo il secondo posto di Cesenatico, raggiungono il gradino più alto del podio a Cagliari, mentre in Calabria conquistano un buon terzo posto. C’è poi un grande equilibrio. Ma la vittoria a Cirò Marina di Matteo Ingrosso-Davide Dal Molin (2-0; 21-13, 21-19) su Lupo-Vanni ha regalato punti preziosi a Matteo e Davide che andranno a ricevere l’invito di Fulvio Taffoni. Quasi sicuramente, nonostante c’è molto equilibrio, dovrebbero essere alla Iplex Arena anche Paolo Ingrosso, Francesco Vanni, Matteo Cecchini, Davide Dal Molin, Davide Benzi. Da chiarire la posizione i nazionali Ranghieri e Caminati, per loro c’è la possibilità di partecipare alle finali del campionato europeo a Mosca che si svolge nello stesso periodo del KingQueen e per questo motivo è sicura invece l’assenza dei nazionali Nicolai-Lupo, Carambula-Rossi ed Andreatta-Abbiati.

Per le donne sicuro l’invito a Giulia Toti e Jessica Allegretti vincitrici delle prime due tappe di campionato italiano a Milano e Cesenatico, ed irraggiungibili nella classifica del KingQueen. Sono ormai certe di ricevere l’invito Sara Breidenbach ed Elena Colombi, Silvia Leonardi e Giada Benazzi. Ha i punti necessari per essere al KingQueen anche Dalila Varrassi, sul gradino d’argento a Cirò Marina in coppia con Chiara They. Dalila essendo un’atleta azzurra deve avere l’autorizzazione della Fipav per partecipare all’edizione del ventennale del KingQueen. Anche nel torneo femminile per accedere alle qualifiche, c’è una lotta aperta tra diverse atlete, dai risvolti imprevedibili. Le finali dell’europeo a Mosca escludono la presenza a Civitanova Marche di Orsi Toth-Menegatti, e Traballi-Zuccarelli che sono la prima coppia di riserva nella finale continentale. La tappa del campionato Italiano di Palinuro il 4 agosto ed i vari torneo di secondo livello che si svolgono in questi ultimi giorni daranno la visione completa degli atleti invitati al KungQueen 2019 edizione del ventennale il 9-10-11 agosto alla Iplex beach arena nella Spiaggia delle Corone a Civitanova.