CICLISMO - Il 27enne di Recanati, portacolori della Giotti Victoria-Palomar, sarà agli ordini del ct Davide Cassani per la competizione che si disputerà tra Veneto e Friuli dal 24 al 29 luglio

di Michele Carbonari

Il ciclista recanatese Riccardo Stacchiotti è stato convocato dalla nazionale italiana per la Adriatica Ionica Race 2019, la cui seconda edizione si disputerà tra Veneto e Friuli dal 24 al 28 luglio. Il 27enne marchigiano sarà l’atleta di punta dei colori azzurri, il più esperto del gruppo composto da altri giovani come Filippo Fiorelli, Emanuele Barison, Alberto Dainese, Nicolas Della Valle, Gregorio Ferri e Michele Gazzoli. A scegliere Stacchiotti, attualmente in forza alla Giotti Victoria-Palomar, è stato il commissario tecnico della nazionale italia Davide Cassani. Un giusto premio per Riccardo Stacchiotti che nel 2019 ha già vinto un paio di tappe: la prima del giro di Sicilia e la quarta del Sibiu Ciclyng Tour. Due successi contornati da tanti altri piazzamenti a podio. La Adriatica Ionica Race 2019 sarà sicuramente una vetrina importante per l’atleta di Recanati, che proverà in tutti i modi ad ottenere un risultato di prestigio indossando la maglia della nazionale italiana.