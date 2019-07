Addio all’avvocato Pacifico Servili

SAN SEVERINO - I funerali domani alle 15,30 nella chiesa della Madonna dei Lumi

Si trovava al mare con la famiglia quando l’ha colto un malore fatale. Mondo forense in lutto per la scomparsa dell’avvocato Pacifico Servili. Aveva 83 anni. Servili si è sentito male in casa stamattina, intorno alle 5,30, ed è stato soccorso e trasferito all’ospedale di San Severino. Purtroppo, nonostante i soccorsi, non ce l’ha fatta. I funerali domani (lunedì) alle 15,30 nella chiesa della Madonna dei Lumi di San Severino. Servili lascia la moglie Maria Vittoria e le tre figlie.