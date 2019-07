MACERATA - L'azienda ha organizzato una due giorni di formazione per imprenditori. Conviviale da Di Gusto prima dell'opera lirica

In occasione della prima dello Sferisterio l’azienda Performance Strategies, che si occupa di formazione specialistica al servizio di imprenditori e professionisti, ha organizzato una due giorni di formazione per imprenditori culminata con la partecipazione di tutti gli ospiti alla prima della Carmen.

Prima di raggiungere lo Sferisterio Marcello Mancini, amministratore delegato dell’azienda, ha intrattenuto relatori ed ospiti nella suggestiva piazza Battisti di Macerata con la collaborazione del ristorante Di Gusto Macerata. Il menù, appositamente studiato per l’evento, ha raccontato le eccellenze della Regione Marche con un particolare significativo sostegno alle zone recentemente colpite dal sisma. Tra le varie proposte eno gastronomiche sono stati proposti piatti tipici locali come bruschette di pane all’Anice Varnelli, frittatine con crema di tartufo Dop di Acqualagna, olive fritte della tradizione ascolana, ciauscolo Igp di Castelsantangelo sul Nera. Gli ospiti della azienda sono stati ospitati a Villa Quiete di Montecassiano per proseguire il corso di formazione promosso dalla Performance Strategies.

(foto di Fabio Falcioni)