Patassini alla Festa della ruspa

CURIOSITA' - Il deputato treiese della Lega posta alcune foto dell'insolito appuntamento

«Un appuntamento estivo ormai fisso per il popolo leghista marchigiano». Così Tullio Patassini, deputato leghista di Treia, definisce la Festa della ruspa 2019 con un post su Facebook che testimonia il raduno a Cascina delle rose, nel Pesarese.

Un nome sicuramente evocativo in casa leghista e un post che arriva quasi precisamente un anno dopo la polemica a firma Patassini su un’altra ruspa: quella messa in scena a mo’ di drago da Graham Vick nel suo Flauto magico allo Sferisterio. Ai tempi il deputato del Carroccio disse che «metafore di Salvini come quella della ruspa sono state spesso strumentalizzate». Ma la festa, evidentemente, dove di ruspe vere non se ne vedono, ha il placet del partito. Patassini prosegue spiegando che «è un piacere ritrovare tanti amici, tutti pronti per la conquista della nostra regione tra pochi mesi» e conclude con lo slogan: «Liberiamo le Marche dal Pd».