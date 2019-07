CIVITANOVA - Il consigliere regionale risponde alle affermazioni del presidente della Provincia e del sindaco in merito all'antenna di Fontespina

«Nessuna strumentalizzazione politica, la situazione di abbandono in cui da oltre dieci anni versa l’area dell’ex-liceo scientifico è purtroppo sotto gli occhi di tutti». Il consigliere regionale Francesco Micucci risponde dopo le parole del presidente della provincia Antonio Pettinari sul caso antenna a Fontespina. La questione riguarda l’installazione di un’antenna di telefonia nell’area dell’ex liceo, un’antenna erroneamente ritenuta 5G. Ieri, dopo l’allarme da parte dei residenti Pettinari e Ciarapica hanno chiarito la natura di quel dispositivo che era stato criticato anche dal consigliere Micucci a cui ieri è partita la frecciata da parte di Pettinari. Ma Micucci oggi gli risponde: «Capisco che buttandola a caciara politica tenta di nascondere le sue responsabilità amministrative, ma da queste non può scappare avendo lei governato ininterrottamente la nostra provincia in questo periodo. Che l’antenna piazzata sia o non sia 5G non sposta il problema – dice Micucci – La legge regionale infatti, che io conosco bene essendone stato il relatore, è vero che predilige i siti pubblici per piazzare le antenne. Ma questa previsione ha una sua “ratio”: che il pubblico sia più trasparente del privato e che quindi possa meglio informare la cittadinanza su quello che sta accadendo e che gli introiti dell’affitto dell’area siano investiti negli stessi luoghi.

Ora, quanti sono e che fine faranno gli introiti non è dato saperlo, ma è certo che la sua amministrazione non ha brillato per trasparenza, avendo fatto tutto senza la minima condivisione e informazione dei cittadini. La stessa legge regionale 12/2017 prevede poi l’obbligo dei comuni a redarre il piano antenne, concedendo anche dei contributi: perché Ciarapica non ha ancora ottemperato a tale compito? Con tale strumento si potrebbe ridurre l’impatto del proliferare di antenne sulla città, dando anche qui maggiore trasparenza al processo decisionale. E perché anche Ciarapica che oltre ad essere sindaco è anche consigliere provinciale non ha dato alcuna informazione ai cittadini su quanto stava accadendo? Sullo stato dell’area in questione poi Pettinari non può limitarsi a dire che non trova acquirenti. Perché la Provincia ed il Comune, coinvolti entrambi nel futuro dell’area, non elaborano un progetto pubblico per realizzare opere viarie e strutture a servizio del quartiere e della città? Capisco che i sogni di Ciarapica si limitano a parcheggi e speculazioni edilizie su stadio e Varco a mare, ma risolvere il problema dell’ex liceo sarebbe, quello sì, un bel sogno da realizzare».