MACERATA - Appuntamento in programma venerdì 26 luglio alle 18 nella sede della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola Media impresa in via Zincone

Nuova presentazione per il secondo bando del Comune di Macerata predisposto nell’ambito del progetto Start destinato alla Piccole e medie imprese. Il bando, pubblicato nel sito www.starimprese.it, verrà illustrato nel corso di un incontro, organizzato in collaborazione con la Cna, fissato per venerdì 26 luglio alle 18 nella sede della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola Media impresa in via Zincone, 20 a Macerata, alla presenza dell’assessore Mario Iesari e di Federica Carosi. Il bando, che mette a disposizione complessivamente 500mila euro, come noto, ha l’obiettivo di selezionare 10 proposte dirette allo sviluppo di prodotti e processi di innovazione che prevedano la realizzazione di progetti rivolti al rafforzamento delle imprese e dei loro servizi. Il bando si propone di contribuire alle finalità del progetto Start Macerata facilitando la costituzione di nuove imprese e sostenendone lo sviluppo a vantaggio della stessa occupazione. Quindi le imprese interessate possono avere una sede in qualsiasi zona del Paese, ma qualora la loro proposta fosse selezionata dovranno aprire una sede operativa nel Comune di Macerata. Il bando è finanziato all’interno della Strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Macerata – Iti In-Nova Macerata – Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Por Marche Fesr 2014/2020. Per informazioni e prenotazioni: Cna Macerata tel:073327951 – info@mc.cna.it .